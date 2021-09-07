Тела двух пропавших девочек нашли в Кемеровской области. Об этом стало известно 5-tv.ru. Две десятилетние школьницы пропали 6 сентября в Киселевске.

Последний раз их видели утром перед школой в магазине с неизвестным мужчиной, который покупал им конфеты. Подозреваемый в убийстве, по предварительным данным, уже задержан, более того, имеется информация, что он уже показал правоохранителям место, куда спрятал тела своих жертв.

По неподтвержденным пока сведениям, подозреваемым может являться некий Виктор Пестерников. Согласно имеющимся сведениям, ранее он уже отбывал наказание за преступление, связанное с насильственными действиями сексуального характера.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео допроса подозреваемого в убийстве двух школьниц в Кемеровской области. На записи видно, как стоящий на коленях мужчина говорит, что ничего плохого не сделал.