Эксперт предупредил, что нельзя делать, если банкомат «съел» вашу карту

В случае, если банкомат не вернул вашу карту после окончания операции, не стоит совершать бесполезные действия — обращаться за помощью к посторонним или пытаться достать ее самостоятельно. Об этом агентству «Прайм» рассказал юрисконсульт отдела по защите прав потребителей Роскачества Игорь Позняков.

«Самое важное в такой ситуации — зафиксировать факт сбоя работы банкомата. Обязательно записать адрес и номер банкомата, запомнить время снятия и дату, а также сумму, которую вы вводили и которую получили. И сохранить чек, если банкомат его выдал», — отметил Поздняков.

По словам эксперта, банкомат может изъять банковскую карту по нескольким причинам — если трижды введен неверный ПИН-код, произошел технический сбой, на карте были механические или электромагнитные повреждения, или ее заблокировал сам банк.

Кроме того, нередки случаи, когда банкомат выдал сумму меньше, чем запрашивали или вовсе оставил без наличных.

В такой ситуации эксперт рекомендует обратиться в отделение банка с заявлением. Обычно на рассмотрение обращения уходит от пяти дней до месяца. Если данные инкассации подтвердят ваши слова, деньги обязательно должны вернуть, если нет — пишите жалобу с требованием разобраться в ситуации, советует эксперт.

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