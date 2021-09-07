Одежда на кустах: видео с места обнаружения тел двух школьниц в Кемеровской области

Видео с места обнаружения тел двух школьниц в Кемеровской области оказалось в распоряжении 5-tv.ru. На кадрах видно, что на кустах в лесополосе висят предметы одежды девочек.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что перед убийством пропавшие в Кузбассе школьницы могли быть изнасилованы. Согласно имеющимся данным, сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно задержать подозреваемого в совершении зверского преступления, однако девочки к тому моменту уже были мертвы.

Две десятилетние девочки пропали утром 6 сентября по дороге в школу. Последний раз их видели в магазине с мужчиной, который покупал им конфеты. Мать одной из девочек обратилась полицию только около полуночи. Оперативно начались поиски детей. Задействованы были сотрудники полиции, около 500 волонтеров и просто неравнодушные люди.

Однако утром во вторник, 7 сентября, школьниц нашли мертвыми. Тогда же, около 13 часов дня, полицейским удалось задержать подозреваемого. Видео допроса мужчины оказалось в распоряжении 5-tv.ru. На записи видно, как стоящий на коленях мужчина говорит, что ничего плохого не сделал.

Тем временем по словам очевидцев, позже мужчина признался в убийстве детей. Более того, он показал правоохранителям, где спрятал тела своих жертв.

По предварительным сведениям, подозреваемым может являться Виктор Пестерников. Согласно имеющимся сведениям, ранее он уже отбывал наказание за преступление, связанное с насильственными действиями сексуального характера.