Комары задержались в Москве: почему насекомые сохраняют активность осенью

Их можно встретить не только в столичном регионе, но и по всей средней полосе России.
Фото: www.globallookpress.com/Larry West/FLPA
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Дмитрий Сафонов заявил об активности комаров в Москве из-за теплой осени
Комары не спешат покидать Москву даже в конце октября — их активность осенью обусловлена погодными условиями и спецификой городской среды. Такое мнение высказал биолог Дмитрий Сафонов в интервью РИА Новости.
По словам эксперта, второй месяц осени в столичном регионе выдался теплым, что позволяет им не уходить на покой раньше времени. Сейчас комары обитают не только в Москве, но и по всей средней полосе России, пояснил специалист.
Второй фактор, поддерживающий популяцию комаров, связан с особенностями городской инфраструктуры.
«В городе преобладает, доминирует синантропный вид, который живет с человеком, — это комар обыкновенный. Его личинки развиваются, как правило, в каких-нибудь затопленных подвалах, у теплотрасс, где температура круглый год держится выше десяти градусов», — сказал он.
Эксперт добавил, что такой вид комаров продолжает размножаться круглый год. Они также способны проникать в жилые помещения, а с наступлением холодов переходят в состояние диапаузы.
Ранее президент США Дональд Трамп поручил уменьшить численность комаров в Вашингтоне. В утвержденном им документе говорится о плане по радикальному сокращению популяции насекомых к 2028 году.
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