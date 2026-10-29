TC: тяга к сладкому осенью связана с сезонным аффективным расстройством

Тяга к сладкому в осенне-зимний период нередко обусловлена дефицитом солнечного света. Об этом рассказал исследователь психиатрии из Оксфордского университета Лоуренс Уэйнрайт газете The Conversation.

Эксперт пояснил, что свет играет важную роль в настройке биологических часов. Если человек почти весь день пребывает в помещении, нехватка естественного освещения способна пагубно повлиять на его самочувствии и может привести к нарушению сна.

В качестве примера специалист привел исследование, проведенное в 2025 году. Результаты показали, что жители Северного полушария зимой спять на 15-20 минут дольше, чем летом. Тенденция наблюдалась даже у тех, кто придерживался стабильного рабочего графика и находился в условиях искусственного освещения.

Он также отметил, что смена сезона у некоторых людей приводит к сезонному аффективному расстройству, для которого характерны сонливость, повышенный аппетит и желание есть углеводы.

Одна из возможных причин такой тяги может быть связана с работой серотонина — нейроедиатора, влияющего на настроение и пищевые привычки. По словам Уйнрайта, его уровень зависит от количества света, а углеводы могут косвенно способствовать его выработке.

При этом ученый подчеркнул, что версия о том, что желание употреблять сладкое — закрепленный эволюцией способ экономить энергию, не имеет убедительных доказательств. Для поддержки самочувствия он рекомендует чаще гулять днем и следить за сном.

Ранее 5-tv.ru писал о негативном влиянии на организм продуктов с пометкой «без сахара». Серьезная опасность скрывается за товарами с такими подсластителями, как стевия и сукралоза.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.