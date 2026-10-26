Кашель с мокротой не проходит? Когда это признак серьезного заболевания легких

Кашель не проходит неделями, хотя простуда давно позади? Раздражать дыхательные пути могут привычные вещи: плесень в ванной, пыль на батареях или освежитель воздуха. А иногда источник кашлевого рефлекса находится совсем не в легких.

Почему осенью симптомы могут усиливаться, как домашняя обстановка влияет на дыхание и при чем здесь серная пробка? Когда пора обратиться к врачу и какие народные методы способны навредить? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Ваше здоровье!».

Вечный кашель курильщиков: в чем причина

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Кашель — это защитный рефлекс, который помогает очищать дыхательные пути от слизи, пыли и других раздражителей, например, при сильном забросе соляной кислоты.

Организм таким образом включает экстренный режим спасения, чтобы желудочный сок не повредил оболочку бронхов и легких.

Для курящих людей раздражитель — табачный дым. И чем дольше человек зависит от вредной привычки, тем хуже последствия.

«Например, хроническая обструктивная болезнь легких, когда в ответ на постоянное курение начинает постоянно вырабатываться большое количество мокроты для того, чтобы на регулярной основе обволакивать и стараться нейтрализовать последствия курения», — рассказала пульмонолог, кандидат медицинских наук Александра Шилова.

«Легкое фермера» и «легкое птицевода»: когда работа вызывает кашель

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Одной из причин продолжительного кашля может быть также гиперсенситивный пневмонит — заболевание, связанное с реакцией легочной ткани на вдыхаемые частицы.

«Это поражение легочной ткани на фоне постоянного вдыхания различных частиц, как правило, на работе. Есть такие термины, как „легкое птицевода“ или „легкое фермера“. Это могут быть люди, которые работают на ткацких фабриках, либо с тканью, с сеном, растениями, различными птицами, животными», – объяснила Шилова.

При работе в условиях повышенной запыленности важно использовать средства защиты: медицинскую маску или респиратор. Но если сферу деятельности можно сменить, то дома опасность подстерегает там, где ее не ждешь.

Кашель усиливается дома? Список незаметных раздражителей

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Плесень в жилых помещениях тоже способна провоцировать аллергические реакции. Чаще всего она появляется во влажных местах: в ванной, туалете и на кухне.

«Плесень. Безусловно, она является также одним из активных аллергенов. Это не значит, что дома она должна висеть гроздьями. Она может быть в небольшом количестве. Чаще всего плесень аккумулируется во влажных местах: ванная комната, туалет, кухня. Клетки, которые выстилают внутри бронха слизистую, тоже получили сигнал, что к нам пришел „чужой“ (плесень. — Прим. ред.). Соответственно, они начинают вырабатывать слизь вязкую, клейковидную, чтобы этого „чужого“ просто приклеить к стенке бронха и не пустить дальше», — рассказала аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Элла Ильина.

Раздражение дыхательных путей могут вызывать и аэрозоли бытовой химии, в том числе освежители воздуха.

«Даже если мы вот так просто брызнем освежитель воздуха, мы же видим, как оседают эти частицы. Представьте, что-то же самое происходит и в бронхах. То есть вы его вдохнули, пока он был еще в воздухе, в более летучем состоянии, но он осел», — объяснила Шилова.

Осенний кашель: почему листья и отопительный сезон усиливают симптомы

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Но если плесень и бытовая химия — это то, с чем можно бороться дома, то осенью к ним добавляется еще один фактор. Опавшие листья и отопительный сезон делают свое дело.

Ковер из опавших листьев — идеальная среда для размножения агрессивных плесневых грибков, а также гигантский накопитель городской сажи и пыльцы растений. Споры плесневых грибков могут попадать в воздух и провоцировать аллергические реакции. У людей с аллергическим ринитом это иногда сопровождается усилением кашля.

«У пациентов с аллергическим ринитом, в основном на плесень, осенью обостряется данное заболевание (из-за. — Прим. ред.) гниения листвы. Это все поднимается парами с земли. У пациентов может быть обострение кашля на фоне аллергического ринита, повышенного образования секрета полости носа», — рассказал оториноларинголог, кандидат медицинских наук Дмитрий Василенко.

С началом отопительного сезона в помещениях меняются температура и влажность воздуха. Пыль, которая скапливается на поверхностях и радиаторах, также может становиться источником раздражения.

«Вверх поднимается определенная часть теплого воздуха. Она также с пылинками во взвешенном состоянии может находиться. Человек, придя домой, вдыхает большое количество аллергена, что тоже приводит к развитию кашля. Поэтому первая превентивная история — это, безусловно, проводить влажную уборку, не забывать, что моем не только пол, но и протираем батареи», — отметила Ильина.

Чтобы уменьшить количество пыли и потенциальных аллергенов в помещении, специалисты рекомендуют регулярно проводить влажную уборку и следить за состоянием воздуха в доме.

Кашель из-за носа и ушей: слизь в глотке и серная пробка

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Иногда причиной кашля становится слизь, стекающая по задней стенке глотки из носовой полости.

«Когда у нас появляется гиперобразование слизи в полости носа по каким-то причинам, либо же нарушается ее эвакуация по задней стенке глотки, то появляются ощущения стекания по задней стенке, и человек начинает кашлять», — объяснил Василенко.

Еще одна неожиданная причина кашлевого рефлекса — серная пробка.

«Кашель может вызвать банальная серная пробка, находящаяся у нас в наружном слуховом проходе, раздражая веточку блуждающего нерва», — рассказал оториноларинголог НМХЦ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук Олег Савчук.

Народные средства от кашля: имбирь, чеснок и ананасовый сок

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Некоторым продуктам приписывают способность облегчать влажный кашель и разжижать мокроту. Например, имбирь советуют добавлять в чай. Корень этого растения обладает противовоспалительным и отхаркивающим действием.

А вот чесночные ингаляции делать крайне опасно. Вдыхание паров чеснока вызывает химический ожог и сильнейшее раздражение с листьями. Это может привести к удушью, особенно у аллергиков и астматиков.

Ананасовый сок содержит фермент, который называется бромелаин, но он носит чисто пищеварительный характер и до легких вообще не доходит. Поэтому на мокроту никакого влияния не оказывает.

Но стоит помнить, что ананас нельзя людям с изжогой. Она, кстати, и сама может быть причиной кашля.

Кашель с мокротой не проходит: когда нужна помощь врача

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Кашель — симптом многих заболеваний. Так может проявлять себя астма, хронический ринит или даже гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (хроническое заболевание пищеварительной системы. — Прим. ред.).

Однако в большинстве случаев причина влажного кашля в патогенах, которые поражают верхние и нижние дыхательные пути.

Важно, чтобы мокрота не застаивалась, ведь это прямой путь к присоединению вторичной бактериальной инфекции. Вывести лишнюю слизь из организма могут помочь мукорегуляторы на основе карбоцистеина лизиновой соли.