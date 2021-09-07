Красавицей расцвести и любовь свою найти поможет ритуал в новолуние

Новолуние — отличное время для перемен и обновления. Использовать магию и силу Луны можно и нужно, особенно если сейчас ваше сердце открыто для любви: в новолуние зарождается новая свежая энергия, новые идеи, цели, эмоции и чувства. К тому же Венера зашла в свой естественный знак любви и партнерства, а это, согласитесь, усиливает волшебную силу новой Луны. Астролог Ирина Сычева рассказала, как при помощи простого, но действенного ритуала привлечь любовь в свою жизнь.

«Главный элемент этого обряда — роза. Этот цветок издавна считается символом любви и женской привлекательности», — напомнила эксперт.

Что приготовить

К ритуалу нужно подготовиться, поэтому заранее купите:

свечу розового или красного цвета;

ароматическое масло розы;

лепестки розовой или алой розы.

Время ритуала

Идеальное время для выполнения этого ритуала наступает два раза за новолуние:

в ночь с 7 на 8 сентября — после 03:50 до 05:45

в полночь с 8 на 9 сентября — в 00:00.

Порядок действий

В ночь новолуния разденьтесь донага и встаньте перед зеркалом. Перед зеркалом поставьте подготовленную зажженную свечу и чашу с водой. В воду добавьте розовые лепестки и капните пять-семь капель розового масла. Затем смотрите в зеркало и по памяти три раза подряд произносите такие слова: «Как роза под Луною цвела и благоухала, так и я красавицею расцвела и свою любовь нашла. Лунная дорожка, жениха приведи до порожка. Аминь!» Продолжая глядеть в зеркало, оботрите все тело водою из чаши. Этой же водою протрите сначала ручку входной двери своей квартиры или дома со стороны улицы, затем разбрызгайте остатки воды на пороге. Все, что останется, вместе с розовыми лепестками, положите под кровать, на которой вы спите.

«При правильном выполнении и вере в силу ритуала вы встретитесь со своей второй половинкой уже в течение предстоящего месяца», — предрекает астролог.

Отсчет начинается после выполнения обряда. Если же вдруг не произойдет судьбоносной встречи в течение указанного времени, медиум предлагает повторить эту практику и в следующие два новолуния.

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