Красавицей расцвести и любовь свою найти поможет ритуал в новолуние
Астролог Ирина Сычева поделилась секретом, как при помощи свечи и алых роз привлечь в свою жизнь любовь. Ритуал можно провести в ночь с 7 на 8 и с 8 на 9 сентября.
Фото: Depositphotos / racorn
Новолуние — отличное время для перемен и обновления. Использовать магию и силу Луны можно и нужно, особенно если сейчас ваше сердце открыто для любви: в новолуние зарождается новая свежая энергия, новые идеи, цели, эмоции и чувства. К тому же Венера зашла в свой естественный знак любви и партнерства, а это, согласитесь, усиливает волшебную силу новой Луны. Астролог Ирина Сычева рассказала, как при помощи простого, но действенного ритуала привлечь любовь в свою жизнь.
«Главный элемент этого обряда — роза. Этот цветок издавна считается символом любви и женской привлекательности», — напомнила эксперт.
Что приготовить
К ритуалу нужно подготовиться, поэтому заранее купите:
- свечу розового или красного цвета;
- ароматическое масло розы;
- лепестки розовой или алой розы.
Время ритуала
Идеальное время для выполнения этого ритуала наступает два раза за новолуние:
- в ночь с 7 на 8 сентября — после 03:50 до 05:45
- в полночь с 8 на 9 сентября — в 00:00.
Порядок действий
- В ночь новолуния разденьтесь донага и встаньте перед зеркалом.
- Перед зеркалом поставьте подготовленную зажженную свечу и чашу с водой. В воду добавьте розовые лепестки и капните пять-семь капель розового масла.
- Затем смотрите в зеркало и по памяти три раза подряд произносите такие слова:
«Как роза под Луною цвела и благоухала, так и я красавицею расцвела и свою любовь нашла. Лунная дорожка, жениха приведи до порожка. Аминь!»
- Продолжая глядеть в зеркало, оботрите все тело водою из чаши. Этой же водою протрите сначала ручку входной двери своей квартиры или дома со стороны улицы, затем разбрызгайте остатки воды на пороге.
- Все, что останется, вместе с розовыми лепестками, положите под кровать, на которой вы спите.
«При правильном выполнении и вере в силу ритуала вы встретитесь со своей второй половинкой уже в течение предстоящего месяца», — предрекает астролог.
Отсчет начинается после выполнения обряда. Если же вдруг не произойдет судьбоносной встречи в течение указанного времени, медиум предлагает повторить эту практику и в следующие два новолуния.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким ритуалом в новолуние привлечь финансы.
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