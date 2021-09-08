Адвокат Волочковой: «Большой театр привлечен к административной ответственности»

Большой театр привлечен к административной ответственности. С таким заявлением в среду, 7 сентября, выступил адвокат Анастасии Волочковой Евгений Корчаго. По его словам, звезда балета не получила право на досрочную пенсию. И эти нарушения подтвердила Тверская межрайонная прокуратура.

«По нашей жалобе вынесено решение. Большой театр привлечен к административной ответственности. Направлены материалы в полицию для проведения проверки по фальсификации, которая возможно имела место применительно к заявлению Анастасии. Поэтому в суде мы заявляем требование: во-первых, взыскать невыплаченную заработную плату за период фактически более 17 лет. Во-вторых, произвести все необходимые отчисления в пенсионный и социальный фонды. И признать незаконными приказы, в соответствии с которыми она потеряла работу без сохранения заработной платы», — заявил адвокат балерины.

Евгений Корчаго отметил, что на данный момент итоговая сумма уточняется, однако она точно достигает нескольких миллионов рублей применительно к заработной плате. Кроме того было заявлено требование о взыскании с Большого театра 200 миллионов рублей морального вреда.

«Сейчас нет уголовное дела, сейчас есть проверка в полиции по фальсификации. По ее результатам будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. Решение о сумме морального вред принимает суд, мы считаем, что шансы выиграть этого гражданское дело очень высокие. Более того, факт нарушения трудовых прав подтвердила прокуратура. Таким образом наши слова о нарушении нельзя считать голословными», — подчеркнул Корчаго.

Правозащитник также указал, что со стороны Большого театра никаких попыток решить это дело не было. В то же время руководство учреждения культуры не лишено такого права в суде.

«У них мотивация очень интересная. Они говорят — она не работала — мы не платили. Это не соответствует закону по простой причине. За эти 17 лет Анастасии не было предложено ни одной роли и не было возможности у Анастасии выступить в качестве ведущего солиста балетной труппы. Поэтому по законодательству, работодатель вне зависимости — предлагает он роли или не предлагает, обязан выплачивать работнику заработную плату. А факт того что Анастасия все эти годы работает в Большом театре — ими не отрицается. Есть соответствующие документы и в трудовой книжке написано — по настоящее время», — заключил адвокат Анастасии Волочковой.

Евгений Корчаго отметил, что ранее Большим театром был представлен целый ряд заявлений, якобы написанных Анастасией, но далеко не во всех указанных заявлениях подпись похожа на ту, которую оставляет звезда балета. Кроме того в силу давности лет Волочкова не может утверждать, писала она эти заявления или нет. Именно для этого полиция проводит проверку, назначена почерковедческая экспертиза.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по словам Анастасии Волочковой, Большой театр должен ей 200 миллионов рублей за все годы работы на его сцене. Она не получила ни копейки с 1998 года, хотя формально все еще числится ведущим мастером сцены — так отдел кадров именует приму в документах.

Стоит отметить, официальной причиной увольнения звезды назвали ее лишний вес — якобы партнерам было трудно поднимать балерину во время танца. Она же уверена, что обиженный мужчина надавил на некоторые рычаги благодаря связям и отомстил таким образом. В свое время, отметила Волочкова, так по указке состоятельных господ в театре часто поступали с артистками.