Последствия пожара на заимке отшельницы Агафьи Лыковой сняли на видео

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Егор Измалкин
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В глуши заповедника «Хакасский» загорелась постройка, принадлежащая известной затворнице.

Фото, видео: ТАСС / Рюмин Александр; 5-tv.ru

Сотрудники МЧС, Минприроды РФ и медики закончили работу на месте возгорания заимки отшельницы Агафьи Лыковой в Хакасии. По данным ведомства, пострадала только крыша одного из строений. 5-tv.ru публикует кадры с места происшествия.

Согласно заключению специалистов, пожар начался от печной трубы. К таким последствиям мог привести перекал печи или неисправность дымохода. В результате инцидента была повреждена крыша старого дома на площади 30 квадратных метров. Внутренняя отделка дома не пострадала. Пострадавших в результате пожара нет.

Огонь с помощью волонтеров тушили ведрами и мотопомпой. Также удалось предотвратить переход пламени на соседние постройки.

«Пожарные и спасатели помогли Агафье Карповне разобрать сгоревшие конструкции и перенести вещи, которые намокли в результате тушения. Сама Агафья чувствует себя хорошо, в данный момент она проживает в новом доме, а старым, в котором случился пожар, уже давно не пользуется, угрозы ее жизни и здоровью нет», — рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Хакасии Роман Стрельников.

Агафья Лыкова — последняя из семьи староверов, обнаруженных геологами в 1978 году. Родные Агафьи жили в изоляции с 1937 года, а с 1988-го она живет одна в семейной заимке в лесу Абаканского хребта Западного Саяна.

5-tv.ru

Как писал 5-tv.ru, в 2019 году Агафья Лыкова искала замену своему помощнику, попавшему в больницу. Сама отшельница уже не справляется с хозяйством вдали от цивилизации. Она продолжает жить в одиночестве на заимке в деревянной избе на границе Кузбасса и Хакасии. Власти регионов периодически оказывают ей помощь.

Последствия пожара на заимке отшельницы Агафьи Лыковой сняли на видео

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5-tv.ru

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5-tv.ru

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5-tv.ru

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