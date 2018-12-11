Сибирская отшельница Агафья Лыкова рассказала о требованиях к помощнице

Известная таежная отшельница Агафья Лыкова ищет замену своему помощнику, попавшему в больницу. Около 30 лет она живет одна в семейной заимке в лесах Абаканского хребта Западного Саяна, где нет электричества, отопления и воды. Накануне 74-летнюю женщину посетила фотограф Светлана Казина, после чего рассказала о ее просьбе в социальной сети Facebook.

— Агафья давно просит себе подружку, ну как подружку, скорее помощницу или послушницу, — обратилась Казина к читателям.

По ее словам, старушка весьма неуживчивый человек со своеобразным характером.

— Привычка уединения, нестандартный уклад жизни, основанный на сохранении традиций своей семьи, которые она в одиночку хранит в себе так глубоко, что это уже на генном уровне, а не в привычках, — пояснила фотограф.

Она передала, что Агафье подойдет «женщина деревенского уклада, которая знает, что такое свой дом, отсутствие электричества, отопления и воды в доме». Помощницу ждет жизнь вдали от людей и благ цивилизации, поэтому нужен человек со «стальным стержнем». В пример была приведена послушница Надежда, которая помогала отшельнице пять лет.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году. Тогда в семье было пять человек — два сына, две дочери и отец. В 1981 году один за другим умерли братья и сестра, а в 1988 году ушел из жизни глава отец таежной жительницы.

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