Самые действенные ритуалы на новолуние: как привлечь любовь и удачу в сентябре

Существует множество примет и обрядов, актуальных в новолуние. Например, часто люди открывают на ночь кошелек, чтобы небесное светило позаботилось о достатке и благополучии в доме. Но есть также и сакральные ритуалы по привлечению любви и удачи, которые, по словам таролога Марианны Абравитовой, эффективны на 100%. Правда, подходят они только по-настоящему смелым людям, искренне желающим изменить свою жизнь.

Например, воспользоваться ими можно в ночь с 8 на 9 сентября, когда естественный спутник Земли меняет фазу.

Любовный ритуал

Первый способ исполнить мечту о счастливой личной жизни таков: за два часа до наступления ночи нужно принять обет молчания. Необходимо уединиться, сконцентрироваться на обряде и не произносить ни единого слова.

«В это время вы не едите и не пьете, и вы намаливаете себе то, что хотите получить в любви, например, приход второй половины в вашу жизнь или, если вы уже в браке или у вас есть партнер, и вы хотите, чтобы ваши отношения гармонизировались, старайтесь делать „закладки“ очень позитивные и положительные», — учит Абравитова.

Если кто-то думает, что благодаря новолунию сможет приворожить человека, который давно нравится, зря потеряет время. Приворот, как известно, является актом насилия над чужой волей, такие заклинания не соответствуют положительной энергетике новолуния, а значит, Вселенная их ни за что не поддержит.

Итак, на протяжении двух часов после выхода на небосклон новой Луны, нужно представлять себе ту личную жизнь, о которой вы грезите. Нарисуйте в своем воображении трепетные свидания, теплые встречи с откровенными разговорами, домашний очаг, совместных детей и все, чего желаете.

«Когда мы видим новую Луну на небе, мы раздеваемся донага, это можно сделать дома перед своим окном, но здесь смысл ритуальный и сакральный в том, что вы рождаетесь для своей личной жизни как бы заново. Это ваше новорождение, а в этот мир мы приходим нагими. И такая открытая, совершенно незащищенная, но со своим очень мощным желанием я обращаюсь к новолунию и проговариваю вслух те вещи, которые я выносила за эти два часа», — продолжает таролог.

Когда вы расскажете месяцу все, что задумали в часы подготовки, стоит постоять еще пять минут, глядя на небо, побыть в этом контакте, после чего можно одеваться. Марианна Абравитова уверена, что пройдет совсем немного времени, и ваше сокровенное желание исполнится. А все потому что на самом деле мольбы обращены не к самой Луне — это всего лишь некий символ — а к мирозданию, Вселенной, богу. Новолуние — только точка отсчета, через которую легче входить в новую программу жизни.

Ритуал привлечения удачи

Этот обряд очень похож на любовный, но он немножко усложнен, потому что его надо делать несколько раз, дождавшись не одной, а трех новых Лун подряд. И три раза нужно принимать обет молчания, но уже не на два часа, а на целый день. Если это невыполнимо, то помолчите хотя бы несколько часов.

«Три раза по целому дню вы простраиваете то, что вы хотите: как вы видите ваш успех, что вы под этим подразумеваете. И когда вы третий раз подходите к новой Луне, вы уже просто благодарите ее, потому что ваша энергия, которую вы три раза туда отсылали, она принимается, „крышечка закрывается“, там начинается работа, и вы начинаете получать плоды», — пояснила таролог.

В ритуале призыва удачи также необходимо обнажаться. Помните, что в этот особенный момент вы, как уже говорилось выше, будто бы рождаетесь заново, начинаете с чистого листа. Марианна Абравитова не сомневается, что те, кто всем сердцем желает изменить себя и свою судьбу, непременно добьются успеха с помощью ее советов.

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