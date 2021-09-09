Россияне сочувствуют Толкалиной после обидного поста Кончаловского: «Жалко Любу»

Пользователи Instagram посочувствовали актрисе Любови Толкалиной после того, как ее бывший возлюбленный Егор Кончаловский опубликовал на своей странице пост о семейных ценностях. Россияне сочли публикацию режиссера обидной для его прежней спутницы, которая, несмотря на 20 совместных лет жизни, так и не стала законной женой.

Отношения Толкалиной и Кончаловского завязались в 1996 году. В 2001-м актриса родила их общую дочь Марию. В светских хрониках пишут, что пара распалась в 2009 году, однако официально о расставании звезды объявили лишь в 2017-м. Через два года стало известно, что режиссер женился на юристе Марии Леоновой, которая подарила ему сына Тимура.

В одном из последних постов Кончаловский разместил фото с женой и наследником во время морской прогулки, сопроводив его нежным признанием и хэштегами «жизнь прекрасна» и «счастливы вместе».

«Семья стала для меня очень важной частью моей жизни, раньше было иначе», — написал он.

Instagram @egorkonchalovsky

Пока одна часть поклонников и знаменитых друзей поздравляла Кончаловского с личным счастьем, другая узрела в публикации намек на то, что Толкалину режиссер частью своей семьи не считал. Фанаты сочли, что актрису могли сильно ранить столь неосторожные и обидные слова.

«Повезло второй семье! Точнее даже жене. Первой, наверное, это больно читать!»

«Почему-то Любу все равно жалко…»

«Получается, с ней (с Толкалиной. — Прим. ред.) семья была не важна?»

«Это здорово. Но ваши девочки, Люба и дочь Маша, тоже часть вашей семьи», — высказались фолловеры.

Стоит отметить, об истинных причинах разрыва Толкалина и Кончаловский не откровенничали. Актриса в одном из интервью заявила, что никто и никогда не узнает, что произошло между ней и отцом ее дочери. Она также отмечала, что только окончательно расставшись с режиссером, научилась с ним дружить.

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