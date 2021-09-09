Мальков снова начал плохо выглядеть вскоре после госпитализации Макеевой

Четвертый супруг актрисы Анастасии Макеевой Роман Мальков удивил пользователей сети своим видом — всего через несколько дней после госпитализации жены ухоженный бизнесмен стал выглядеть, как строитель после смены. Которым, собственно, он и был до знакомства с новой возлюбленной.

Как известно, скандал, разыгравшийся вокруг звезды мюзиклов, привел к плачевным последствиям: ее увезли на скорой в больницу в тяжелом состоянии. Об этом активно сообщалось в микроблоге Макеевой в Instagram. Если поначалу актриса принимала участие в перепалках с бывшей женой Малькова Светланой, которая, к слову, родила ему четверых детей, то теперь даже не публикует собственных постов — ее страницу ведут нанятые администраторы. Так, недавно они разместили фото Романа, сделанное во время его визита к любимой в клинику.

«Когда не спал три дня и сидел в машине под окнами больницы. Уставший, небритый, голодный, но довольный, что, передавая для жены вещи в больницу, счастлив, как ребенок. Он скучает по Насте, а вы?» — так подписан кадр.

Фолловеры и хотели бы ответить на вопрос, да не смогли — обомлели от внешнего вида рокового мужчины, а еще возможность комментирования фотографии отключена.

Instagram @makeevan

Ранее Анастасия Макеева отмечала, что в попытках понравиться ей Мальков похудел, начал более изящно одеваться и модно стричься. Актриса и себя похвалила за работу над имиджем кавалера. Похоже, без присмотра все усилия быстро пойдут прахом.

Мальков ушел из семьи больше года назад. В мае 2021-го он женился на новой пассии. Пара даже обвенчалась в церкви. Все это происходило на фоне громких разборок с брошенной Романом женщиной. Трое из четверых детей Малькова остались с мамой в Словении. Старший сын Андрей от родительницы отказался, выбрав жизнь в Москве с отцом и мачехой.

Стоит отметить, до того, как слечь с нервным срывом, Макеева весьма бойко отвечала на все выпады Светланы Мальковой — та в свою очередь обвиняла актрису в «воровстве» мужа, а мужа — в уклонении от алиментов на детей. За кулисами одного из ток-шоу артистка даже спровоцировала драку с соперницей, за что получила удар телефоном по лицу. Позже Макеева стала заявлять, что Малькова организовала против нее травлю и призывать к миру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о встрече Романа Малькова с дочерью. В телеэфире девочка позже заявила, что отец вел себя, как чужой человек, а также все время снимал наследницу на телефон.