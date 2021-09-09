Эксперт заявил, что пользователей «Умного голосования» можно легко идентифицировать

Пользователей «Умного голосования» очень просто можно идентифицировать. Об этом заявил юрист Илья Ремесло. По его словам, пользователи приложения, которое подсказывает фамилию «нужного» кандидата на выборах, могут быть легко идентифицированы, несмотря на заверения организаторов в том, что этого не может произойти.

«Беглый директор ФБК (признано экстремистской организацией) Иван Жданов очень старается уверить сторонников, что приложение „Навальный“, куда ФБК перекинул „Умное голосование“, можно использовать, не опасаясь быть вычисленным. Жданов врет в очередной раз, как и делал это Волков, когда уверял в безопасности донатов в адрес ФБК, что я с легкостью опроверг», — заявил Ремесло.

Юрист также отметил, что каждый, кто скачал приложение, оставит след и свои личные данные, по которым его легко можно впоследствии вычислить.

«С приложением все вообще просто: оно скачивается через официальный магазин Apple/Android аккаунта пользователя», — заявил Ремесло.

Кроме того эксперт отметил, что в политике приложения прямо указано, что третьи лица имеют доступ к данным пользователей.

Кроме того Илья Ремесло заявил об уже произошедшем сливе данных десяти тысяч пользователей из базы приложения. Поэтому он предупредил всех желающих скачать его об опасности быть обвиненным в сотрудничестве с экстремистской организацией. Ремесло также подчеркнул, что скачанное приложение может оказаться бесполезным.

«Роскомнадзор провел большую работу и научился блокировать непосредственную работу приложения. Так что скачать его можно (тем самым, предоставив о себе всю необходимую информацию), а вот воспользоваться не получится», — резюмировал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, грозит пользователям приложения ФБК* после слива данных. Юрист Василий Воробьев и политолог Павел Данилин объяснили, почему некоторые сторонники Алексея Навального могут стать фигурантами уголовного дела.