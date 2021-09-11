Марина Федункив не хотела отмечать свою свадьбу: «Совершенно в это не верила»

Актриса Марина Федункив, которая в августе вышла замуж за молодого итальянца Стефано Манжи, призналась, что не собиралась устраивать торжество в честь бракосочетания. Пара зарегистрировала отношения в МФЦ еще весной 2020 года, но отпраздновала событие только в прошлом месяце, 27 числа — в 50-й день рождения невесты.

Федункив и ее 36-летний избранник не поскупились на пышную свадьбу, запись вечеринки позже была показана в эфире телеканала «Пятница!». В одном из эпизодов артистка и призналась, что изначально не хотела привлекать внимание общественности к своей личной жизни, но ее переубедили.

«Если честно, я где-то в глубине души этого хотела, но до конца совершенно в это не верила. Было бы проще, если бы мне было 19 лет, когда за спиной нет такого багажа и жизненного опыта. Мы расписались втихушку в МФЦ в масках, чтобы никто не увидел и не узнал. Думала, если что, мы также легко и разбежимся в том же МФЦ», — призналась звезда.

Но продюсер Федункив был другого мнения о том, как стоит отметить важное событие. Именно он, по словам актрисы, убедил ее выделить время в плотном рабочем графике для праздника любви.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Федункив (@marina_phedunkiv)

Опасения Федункив относительно кривотолков о ее романе с молодым бизнесменом, как оказалось, были оправданы. После того, как стало известно о бракосочетании, только ленивый не обсудил возможные корыстные мотивы Стефано Манжи, его якобы нетрадиционную сексуальную ориентацию и образ жизни альфонса. Но сам новоиспеченный муж российской знаменитости уверяет, что искренне любит ее за «сердце, которое улыбается».

После свадьбы активная творческая жизнь Федункив не остановилась. Как пишет Газета.ру, вскоре на телеканале «Россия» выйдет новое шоу с ее участием, созданное компанией Comedy Club Production. Помимо нее в проекте будут задействованы Максим Лагашкин, Михаил Галустян, Мария Кравченко, Георгий Дронов и многие другие известные артисты. А ведущим шоу станет Дмитрий Шепелев.

Ранее 5-tv.ru публиковал изрядно напугавшее фанатов фото Марины Федункив — вскоре после свадьбы она была замечена с огромными синяками на ногах.