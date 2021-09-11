Петросян ответил на вопрос поклоннице о шансах увести его у Брухуновой

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Алексей Хитров
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Юморист восхитил подписчиков в соцсети помолодевшим видом и стильным нарядом.

Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny

Евгений Петросян ответил на вопрос поклонницы о том, есть ли возможность увести его у молодой супруги Татьяны Брухуновой. Перед этим юморист опубликовал в Instagram несколько новых фото, которые буквально заставили растаять сердца подписчиц. На снимках артист заметно посвежевший, с огоньком в глазах и в стильном наряде.

«Виды со всех сторон!» — прокомментировал фотосессию Петросян.

Instagram @petrosyanevgeny

Поклонницы засыпали юмориста комплиментами, отметив его помолодевший вид и модный костюм. Некоторые признались, что при встрече обязательно обняли и расцеловали бы такого импозантного мужчину, а кто-то намекнул, что Брухуновой не следует отпускать от себя супруга.

«Татьяна не боится, что уведут такого мужчину? Это ж опасненько, прям, одного оставлять», — написала одна из поклонниц.

«Я не бычок, чтоб меня уводили», — ответил юморист.

«Мы, женщины, из мужчин можем сделать кого угодно», — отшутилась подписчица.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Елена Степаненко подала жалобу на решение суда о разделе совместно нажитого имущества в рамках бракоразводного процесса с Евгением Петросяном. Артисты развелись в 2018 году после 33 лет брака. Причиной стала связь юмориста с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. После развода с бывшей женой Петросян в декабре 2019 года оформил отношения с Брухуновой, а в марте 2020-го она родила сына Вагана, названного в честь деда по отцу.

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