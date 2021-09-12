🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 сентября, растущая Луна в Стрельце поможет готовым признаться в своих чувствах и нарушить правила приличия. Правда, со словами лучше быть аккуратнее.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 сентября, растущая Луна в Стрельце будет помогать тем, кто готов раскрыть свои чувства: будь то нынешняя или будущая вторая половинка, а также друзья или близкие. Некоторым звезды рекомендуют нарушить правила приличия и оторваться. Например, в постели. Правда, нужно проявить осторожность со словами – сказанное сегодня может иметь долгосрочные последствия.
♈ Овен
Иногда мы слишком много времени, пытаясь рационализировать свои чувства. Но головой далеко не всегда можно понять, по каким причинам мы влюбляемся. Поэтому просто признайтесь в своих чувствах, Овны. Скажите то, что хотите, именно так, как хотите - не редактируйте ни слова. Не позволяйте страху быть отвергнутым помешать вам сделать смелый шаг.
Космический совет: не бойтесь признаться в любви и раскрыть свои чувства.
♉ Телец
Тельцы, взлеты и падения на работе и в семейной жизни — это вполне нормально. Возможно, вы почувствуете, что вам некуда бежать и негде прятаться. Но от проблем не стоит искать убежище. Единственное, что вам сейчас поможет — это заглянуть внутрь себя и выяснить, что вас беспокоит.
Космический совет: проанализируйте свои страхи.
♊ Близнецы
Наши слова могут как исцелять, так и причинять боль. Поэтому пользоваться речью нужно с осторожностью. Все, что вы сегодня скажете, может иметь долгосрочные последствия. Звезды также призывают вас помнить о том, как вы общаетесь с самим собой. Будьте менее самокритичными и впустите во внутренний диалог чуть больше любви к себе и доброты.
Космический совет: будьте осторожнее со словами сегодня.
♋ Рак
Мир был бы совсем другим, если бы окружающие были такими же чувствительными, как вы. Большинство людей не понимают важности сострадания и не знают, каково это - заботиться о других. Так что не надейтесь на то, что они сами поймут, насколько вам тяжело. Сообщите об этом сами; расскажите, что нуждаетесь в заботе и поддержке.
Космический совет: вам не помогут, если вы не попросите об этом.
♌ Лев
Окружающие всегда будут пытаться навязать вам, каким вы должны быть, а каким нет. Они всегда будут требовать от вас чего-то в соответствии со своими ожиданиями. Но у вас есть выбор, Львы: придерживаться переданного вам сценария или жить по своему собственному. Звезды подсказывают, что сегодня вам захочется вести себя немного менее прилично и более рискованно.
Космический совет: долой приличия, оторвитесь сегодня!
♍ Дева
Девы, чтобы найти гармонию со своим внутренним «я», необходимо признать беспорядок, который сейчас творится в вашей душе. Невозможно всегда жить по плану. Периоды, когда все валится из рук — это нормально. Главное — быть честным с самим собой и искать корень проблемы.
Космический совет: не убегайте от трудностей.
♎ Весы
Сегодня вы почувствуете склонность к риску и захотите вести себя игриво. Вполне вероятно, что это настроение понравится вашему партнеру. Не бойтесь рисковать сегодня! Например, попробуйте в постели то, о чем давно задумывались, но не решались предложить. Звезды свидетельствуют, что ваше тело сегодня - проводник удовольствия.
Космический совет: сегодня можете побыть раскованными. Особенно в постели.
♏ Скорпион
Не каждый роман приводит к счастливому будущему. Некоторые люди приходят в нашу жизнь всего на один сезон. В последнее время у вас возникает ощущение, что человек, с которым вы сейчас общаетесь, один из таких. Вместо того чтобы притворяться, что эти отношения - нечто большее, чем они есть на самом деле, - поговорите с ним открыто и честно о ваших чувствах и будущем.
Космический совет: не бойтесь вычеркивать из жизни не своих людей.
♐ Стрелец
Стрельцы, мы склонны думать о физическом и эмоциональном благополучии как о двух разных вещах. Однако разум, тело и душа глубоко связаны. Чтобы похудеть, необходимо обрести спокойствие на эмоциональном уровне. И наоборот: чтобы чувствовать себя психологически хорошо, важно заботиться о своем здоровье.
Космический совет: осознайте связь между телом и душой.
♑ Козерог
Вы можете часами прокручивать в голове то, что произошло, и гадать, как вы это исправить. Но правда в том, что никто не может вернуться в прошлое –даже вы. Кроме того, как бы вы ни старались, вы никогда не сможете увидеть полную картину. Поэтому вернитесь в настоящее. На ошибках нужно учиться, чтобы не повторять их вновь, а не сожалеть о них.
Космический совет: перестаньте себя накручивать, все ошибаются.
♒ Водолей
Водолеи, как и любой человек, вы иногда склонны чувствовать боль. От этого невозможно избавиться. Все, что вы можете сделать — перестать все принимать близко к сердцу. Отпустите прошлое и вздохните с полной грудью.
Космический совет: начните новую жизнь.
♊ Рыбы
Мы все появляемся в этом мире с заранее определенной судьбой, Рыбы. Обычно люди, которые ближе всего к нам на уровне души (как правило, друзья и члены семьи), играют роль «катализатора» в нашей жизни. Они нередко говорят или делают вещи, которые приносят боль или дискомфорт, но это необходимо. Примите это как часть замысла Вселенной.
Космический совет: не обижайтесь на своих родных, ближе у вас никого нет.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз на предстоящую неделю с 13 по 19 сентября для всех знаков зодиака.
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