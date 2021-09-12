🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 сентября, растущая Луна в Стрельце будет помогать тем, кто готов раскрыть свои чувства: будь то нынешняя или будущая вторая половинка, а также друзья или близкие. Некоторым звезды рекомендуют нарушить правила приличия и оторваться. Например, в постели. Правда, нужно проявить осторожность со словами – сказанное сегодня может иметь долгосрочные последствия.

♈ Овен

Иногда мы слишком много времени, пытаясь рационализировать свои чувства. Но головой далеко не всегда можно понять, по каким причинам мы влюбляемся. Поэтому просто признайтесь в своих чувствах, Овны. Скажите то, что хотите, именно так, как хотите - не редактируйте ни слова. Не позволяйте страху быть отвергнутым помешать вам сделать смелый шаг.

Космический совет: не бойтесь признаться в любви и раскрыть свои чувства.

♉ Телец

Тельцы, взлеты и падения на работе и в семейной жизни — это вполне нормально. Возможно, вы почувствуете, что вам некуда бежать и негде прятаться. Но от проблем не стоит искать убежище. Единственное, что вам сейчас поможет — это заглянуть внутрь себя и выяснить, что вас беспокоит.

Космический совет: проанализируйте свои страхи.

♊ Близнецы

Наши слова могут как исцелять, так и причинять боль. Поэтому пользоваться речью нужно с осторожностью. Все, что вы сегодня скажете, может иметь долгосрочные последствия. Звезды также призывают вас помнить о том, как вы общаетесь с самим собой. Будьте менее самокритичными и впустите во внутренний диалог чуть больше любви к себе и доброты.

Космический совет: будьте осторожнее со словами сегодня.

♋ Рак

Мир был бы совсем другим, если бы окружающие были такими же чувствительными, как вы. Большинство людей не понимают важности сострадания и не знают, каково это - заботиться о других. Так что не надейтесь на то, что они сами поймут, насколько вам тяжело. Сообщите об этом сами; расскажите, что нуждаетесь в заботе и поддержке.

Космический совет: вам не помогут, если вы не попросите об этом.