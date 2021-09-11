Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 сентября

Общий фон предстоящей недели скорее положительный. Основные его особенности: прилив физической энергии, иногда вспышками; усиление интуиции, причем иногда она может давать сбои; усиление красноречия; а также некоторый спад в чувственной сфере, недостаток радости и удовольствий.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов неделя напряженная. Нежелательно участие в переговорах, возможны ошибки и недоразумения. Избегайте давать необдуманные обещания. Также следует по возможности отложить интеллектуальную работу, она будет даваться очень тяжело.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя будет слабо положительной. По-прежнему хорошо начинать и развивать ваши проекты, стремиться к вашим целям, принимать важные решения. Воспользуйтесь этой энергией, она уже идет на спад.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя положительная. Ваш покровитель Меркурий будет помогать вам, подарит вам особое красноречие и остроту ума. Вам следует больше знакомиться и общаться, вести деловые и личные переговоры. Знакомства окажутся важными, а договоренности — выгодными.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоящая неделя принесет недоразумения, которые будут возникать при попытках обсудить что-то с окружающими. То неправильно понятое слово, то ошибка в сообщении — все время что-то будет мешать, а иногда может создать и серьезные проблемы.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя положительная. Особый упор стоит сделать на устное и письменное общение с окружающими, а также на интеллектуальную работу. Инициируйте и ведите важные обсуждения, это принесет свои дивиденды. Если вы хотели написать какую-то статью или другой письменный труд — займитесь этим.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев продолжается период, когда можно лучше понять и осознать свою уникальность, свою миссию, свои стратегические цели. Примите важные решения и следуйте им, это будет придавать вам особую энергию и уверенность.

Весы — гороскоп на неделю

Все виды общения помогут Весам раскрыть и реализовать себя. Вас будет наполнять энергия оформления своих мыслей в слова и донесения их до окружающих. Этот процесс поможет вам лучше понять и почувствовать себя. Короче, общайтесь, и будете услышаны!

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя скорее положительная. Вам следует претворить в жизнь решения, которые вы приняли накануне. Следуйте им, это будет дарить вам энергию и поможет раскрыть вашу непростую натуру.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам на предстоящей неделе стоит избегать конфликтов с окружающими. Лучше обратите дело в шутку. Хорошо будут даваться расчеты и интеллектуальная работа. Займите себя этим, хотя бы решением кроссвордов, чтобы отвлечься от противоречий с окружающими.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов скорее напряженная неделя. Неаккуратно оброненное слово может поставить под угрозу проект, который вы долго вели. Разногласия с окружающими лучше обсуждать не на предстоящей неделе. Расчеты и другую умственную работу тоже лучше отложить.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя положительная. Она принесет вам остроту и быстроту ума, а также подвижность. Хочется взяться сразу за несколько дел и все успеть. И в целом это будет удаваться. Вы как будто присутствуете сразу в нескольких местах.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб продолжается напряженный период, но его энергия уже идет на спад. Возможно, вас заденет эхо или послевкусие уже прошедших конфликтов. Не расстраивайтесь, конфликты тоже для чего-то нужны. Впереди вас ждет более светлая полоса.

Ранее 5-tv.ru опубликовал рунический гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября для всех знаков зодиака. Игорь Вечерский рассказал, что готовят разным представителям астрологического круга ближайшие дни.