Бородина показала свое падение на концерте Меладзе: «Красивооооо»

Ксения Бородина опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлено, как она падает во время концерта Валерия Меладзе. На кадрах видно, что телеведущая взгромоздилась на ограждение сцены и потянулась к микрофону певца. При этом в руках она держит сразу два телефона. Затем Бородина теряет равновесие и падает с ограждения.

Сама телеведущая с юмором отнеслась к своему падению.

«Красивооооо ты вошла в мою грешную жизнь. Красивоооо ты ушла из нее», — подписала Бородина видео.

Подписчики оценили чувство юмора телеведущей и тоже принялись острить по поводу ее падения на концерте.

«Ну ведь действительно красиво»;

«Очень красиво и грациозно»;

«Первый раз вижу, чтобы так красиво падали»;

«Ну ладно, с кем не бывает»;

«Класс, так держать, отрываться — так по полной», — поддерживают Бородину поклонники в комментариях.

Ранее 5-tv.ru показывал видео, на котором разведенная Бородина случайно оголила грудь на светской тусовке. В ролике телеведущая танцует под песню Светланы Лободы, принимая сексуальные позы и демонстрируя пикантные изгибы тела. В какой-то момент она сводит плечи, и глубокое декольте вдруг полностью открывает ее грудь.