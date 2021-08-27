Разведенная Бородина случайно оголила грудь на светской тусовке: «Жги, малышка!»

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Виктория Андреева
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После расставания с блогером Курбаном Омаровым телеведущая стала частным гостем на вечеринках. Фанаты переживают за ее эмоциональное состояние.

Фото, видео: Instagram @borodylia

Телеведущая Ксения Бородина с размахом отметила день рождения блогера Елены Блиновской. Ее уже называют самой яркой гостьей тусовки. Нет, дело не в том, что платье селебрити было ярко-алого цвета и привлекало внимание. Скорее, наоборот. Бурные обсуждения вызвало то, что было под нарядом красотки.

В Instagram Бородина выложила забавное видео, где танцует под песню Светланы Лободы. Теледива принимает сексуальные позы, демонстрируя пикантные изгибы тела. В какой-то момент Ксения неудачно сводит плечи, и глубокое декольте вдруг полностью открывает ее грудь. Звезда оплошности, кажется, даже не заметила.

«Настроение — жги, малышка!» — подписала ролик Бородина.

Instagram @borodylia

Поклонники были рады тому, что после развода с Курбаном Омаровым Ксения повеселилась от души. Однако советовали ей впредь тщательнее следить за пышным бюстом.

«Поздравляю, отличная маммопластика!!!»

«В женщине должна быть тайна, а тут все напоказ…»

«Ксюшенька, будьте аккуратнее!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Бородина устроила грандиозную перепалку с Ксенией Собчак из-за интервью о разводе с Курбаном Омаровым. Блогер и телеведущая официально расторгли отношения в начале августа. Они прожили вместе почти шесть лет.

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