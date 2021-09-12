Засунули «по самые кишки»: Бледанс отважилась на жуткую процедуру

Телеведущая Эвелина Бледанс обожает отдых на дорогих курортах. Но ее очередная поездка в Сочи была отнюдь не приятным путешествием. Звезда отважилась лечь на жуткую процедуру. Хорошего специалиста она смогла найти только в теплом регионе.

В Instagram Бледанс выложила фото и видео, которые могут шокировать людей со слабой психикой. Медик стоит перед дивой со спецоборудованием и через секунду начинает вставлять в ее горло длинную узкую трубку. Звезда терпит, как может, затем ложится на бок и замирает на несколько минут.

Рядом с Эвелиной ее маленький сын Семен. Он заботливо укрывает маму пледом, чтобы та не замерзла, пока врачи не уберут приборы. Сама телеведущая вскоре объяснила, что проходила «дуоденальное зондирование». Процедура позволяет выявить скрытые проблемы с внутренними органами и избавиться от лишних вредных веществ.

«Зонд находится в двенадцатиперстной кишке, с его помощью можно стимулировать собирать желчь для исследования и выводить „токсичную“ желчь. Если этот метод грамотно сочетать с полным очищением организма, можно добиться шикарных результатов! Например, избавиться от хронических заболеваний, таких как аллергия, бронхиальная астма, себорея, и других, а также значительно замедлить процесс старения!» — объяснила Эвелина Бледанс.

Instagram @bledans

Увидев звезду в медкабинете, фанаты сильно испугались. Затем некоторые вспомнили, что тоже проходили «чудодейственную» процедуру и заметили положительные результаты. Среди наблюдавших за дивой юзеров были и медики. Они попросили впредь не шокировать людей странными видео, а всех воодушевившихся экспериментом направили на консультации к врачам.

«Зачем вы это делаете? Это опасно!»

«Сын у вас молодец, поддерживал! Но не надо, пожалуйста, бездумно рекламировать процедуры»,

«Ужас какой-то. Странный детокс…»

«Засунули по самые кишки… Треш», — писали фолловеры Бледанс.

Она же в ответ заявляла, что страшно только совсем ничего не делать. Все остальное — ерунда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эвелина Бледанс пожаловалась на домогательства в отеле.