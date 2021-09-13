Российские учителя будут получать большую зарплату по экспериментальной системе

Эксперимент по изменению порядка оплаты труда педагогов планируется провести в пяти регионах России. Правительство РФ опубликовало соответствующее постановление на своем портале.

Тестирование новой системы в течении полутора лет будет проводиться в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и Республике Мордовия. Полгода с ноября 2021 года по апрель 2022 года уйдет на подготовку, а, затем, год с мая 2022-го на внедрение и обкатку.

Зарплата учителей, согласно этому постановлению, будет состоять из трех основных частей: ставки, компенсационных и стимуляционных выплат. Ставка определяется на основе квалификации, а порядок определения ее размеров утверждается правительством. Оно же назначает стимуляционные выплаты.

В постановлении отдельно подчеркиваются два пункта. Во-первых, субъекты федерации смогут дополнительно устанавливать собственные компенсационные и стимулирующие выплаты, дополняющие федеральные. Во-вторых, в рамках эксперимента зарплата учителя не может стать меньше, чем была до внедрения новой системы.

Нововведения коснутся практически всех учебных заведений — дошкольная подготовка, общеобразовательные школы, специальные и профессиональные училища. Только педагоги-профессора продолжат получать выплаты по обычной схеме.

Попытки реформировать систему оплаты труда учителей проводятся еще с 2008 года, однако, недочеты, все же, присутствуют. По словам заместителя главы комитета по образованию и науке Любови Духаниной, не во всех регионах страны одна ставка педагогической работы больше минимального размера оплаты труда.

«Нужно также увеличивать долю базовой части зарплаты, потому что выплата премий не гарантирована, а доплаты и стимулирующие отменяются во все большем количестве школ», — отмечает она.

Согласно «майским указам» президента России, зарплата учителей должна быть не меньше средней зарплаты по региону. Однако, такая практика показывает себя успешной только в экономически успешных областях страны.

Кроме финансовых реформ, в ближайшем будущем учителей ожидают также реформы цифровые. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил о намерении правительства обеспечить всех учителей планшетными компьютерами к 2023 году в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

