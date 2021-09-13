Российские учителя будут получать большую зарплату по экспериментальной системе

|
Светлана Шевченко
2 286

Ее планируется рассчитывать из трех основных частей: ставка, компенсационные и стимуляционные выплаты.

Российские учителя будут получать большую зарплату по экспериментальной системе

Фото: ТАСС / Мальгавко Сергей

Эксперимент по изменению порядка оплаты труда педагогов планируется провести в пяти регионах России. Правительство РФ опубликовало соответствующее постановление на своем портале.

Тестирование новой системы в течении полутора лет будет проводиться в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и Республике Мордовия. Полгода с ноября 2021 года по апрель 2022 года уйдет на подготовку, а, затем, год с мая 2022-го на внедрение и обкатку.

Зарплата учителей, согласно этому постановлению, будет состоять из трех основных частей: ставки, компенсационных и стимуляционных выплат. Ставка определяется на основе квалификации, а порядок определения ее размеров утверждается правительством. Оно же назначает стимуляционные выплаты.

В постановлении отдельно подчеркиваются два пункта. Во-первых, субъекты федерации смогут дополнительно устанавливать собственные компенсационные и стимулирующие выплаты, дополняющие федеральные. Во-вторых, в рамках эксперимента зарплата учителя не может стать меньше, чем была до внедрения новой системы.

Нововведения коснутся практически всех учебных заведений — дошкольная подготовка, общеобразовательные школы, специальные и профессиональные училища. Только педагоги-профессора продолжат получать выплаты по обычной схеме.

Попытки реформировать систему оплаты труда учителей проводятся еще с 2008 года, однако, недочеты, все же, присутствуют. По словам заместителя главы комитета по образованию и науке Любови Духаниной, не во всех регионах страны одна ставка педагогической работы больше минимального размера оплаты труда.

«Нужно также увеличивать долю базовой части зарплаты, потому что выплата премий не гарантирована, а доплаты и стимулирующие отменяются во все большем количестве школ», — отмечает она.

Согласно «майским указам» президента России, зарплата учителей должна быть не меньше средней зарплаты по региону. Однако, такая практика показывает себя успешной только в экономически успешных областях страны.

Кроме финансовых реформ, в ближайшем будущем учителей ожидают также реформы цифровые. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил о намерении правительства обеспечить всех учителей планшетными компьютерами к 2023 году в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

+18° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.08
0.32 86.12
-0.03
Как целуются разные знаки зодиака

Последние новости

15:46
Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления москвичей арбузом
15:45
Врач рассказала, какими продуктами можно легко отравиться
15:29
Меган Фокс появилась на премии MTV в «голом» платье
15:26
Песков с Навкой и старшей дочерью провели зарядку для жителей Москвы
15:14
Все «бывшие» Ксении Собчак: кандидат в президенты, директор театра и другие
15:01
Меньшова о жизни похоронившей мужа Алентовой: «Это стоит ей немалых сил»

Сейчас читают

Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России
Химик прокомментировал выявление этиленгликоля в крови погибших в Москве
Подозреваемый в убийстве подростка в Северодвинске попал на видео
Россию выбрали лучшей страной для жизни
Венера в гостях у Марса: какие сюрпризы готовит сентябрь знакам зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака