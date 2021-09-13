Россию выбрали лучшей страной для жизни

Больше половины опрошенных граждан, имея возможность выбрать любую страну на свете, выбрали Россию. Согласно отчету аналитиков об опросе компании SuperJob, такой ответ дал 41% респондентов.



Из трех тысяч участников исследования в более, чем пятиста населенных пунктах, еще 7% предпочли бы жить в США. По 4% голосов набрали Италия, Швейцария и Канада. Из других стран называли Великобританию, стран Евросоюза, Австралию, Южную Корею и прочие.



С 2010 года процент людей, предпочитающих Россию другим странам, заметно вырос — тогда лишь 23% опрошенных выбрали этот вариант. Среди обладателей профессий, чаще других выбирающих Россию предпочтительной страной для проживания — врачи, учителя, продавцы, кадровики, водители. Эмигрировать же хотят юристы, сотрудники IT-сферы, экономисты, инженеры.

По состоянию на 2020 год, более десяти миллионов россиян постоянно проживают за границей. При этом, согласно данным Росстата, в Германию переехало намного больше людей, чем в США, которые заняли второе место в опросе SuperJob. А наибольший интерес, согласно статистике поисковых запросов Яндекса, у россиян вызывает эмиграция в Канаду.



Любопытно, что лишь три страны в мире принимают у себя российских граждан больше, чем «отдают» своих — США, Канада и Финляндия. В Россию иммигрируют жители многих других стран, однако подавляющее большинство — из бывших республик Советского Союза. Многим из них — гражданам стран-участниц Таможенного Союза, не требуется разрешение на работу. При этом, Украина ограничивает некоторым россиянам въезд на свою территорию.



Среди российских городов, лучшими для проживания признали Краснодар, Тюмень Сургут, Санкт-Петербург и Калугу. Из сотни крупнейших, именно эти города сочетают в себе хороший уровень заработной платы, относительно невысокие затраты на проживание, обеспеченность жилым фондом и экологическую обстановку. К слову, Москва в этом рейтинге совсем невысоко — всего 52-е место. Это связано, в первую очередь, с высокой стоимостью проживания, экологическими условиями и вечными пробками.