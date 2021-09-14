Врач объяснил опасность заболевания Никиты Преснякова: «Риск развития онкологии»

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Надежда Квашенко
Эксклюзив 1 021

По словам хирурга Дмитрия Монахова, как правило, при выявлении полипов пациенты не жалуются на здоровье.

Фото, видео: Instagram @npresnyakov; 5-tv.ru

Сын певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков удивил поклонников изменениями во внешности. На одном из недавних снимков в Instagram 30-летний актер и музыкант выглядел таким худым и изможденным, что подписчики сразу забили тревогу, не заболел ли он.

Пресняков-младший откровенно признался, что действительно страдает неприятным недугом. У него обнаружили полипы желчного пузыря — избыточное разрастание тканей слизистой оболочки органа. В связи с этим врачи предписали артисту специальную диету, которая и спровоцировала потерю веса.

Instagram @npresnyakov

О том, насколько опасно заболевание Никиты Преснякова и какие причины могут его спровоцировать, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов.

«Нужно различать, единичный это полип или множественный. Если полипов более трех, то речь идет о полипозе желчного пузыря — это предраковое заболевание, связано с высоким риском развития онкологии, а одиночный полип не опасен», — пояснил врач.

По словам специалиста, чаще всего полипы обнаруживаются случайно во время УЗИ, потому что никаких специфических жалоб пациенты, как правило, не имеют.

Провоцируют недуг такие факторы, как наследственность, застой желчи, либо нарушение сократительной функции желчного пузыря.

Как отметил Монахов, судя по тому, что Преснякову-младшему была назначена диета, у него так называемые псевдополипы, которые можно вылечить без оперативного вмешательства, если подобрать соответствующие препараты и правильное питание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никита Пресняков заявил о нежелании признавать свои гены.

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