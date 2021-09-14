Узнали по глазам: хроника задержания сбежавшего из ИВС Александра Мавриди

В Москве задержали последнего сбежавшего из истринского изолятора временного содержания. Александру Мавриди удавалось скрываться почти месяц. Его обвиняют в убийстве из арбалета предпринимателя Владимира Маругова, известного так же, как «колбасный король». Чтобы скрыться от правоохранителей, Мавриди даже отрастил бороду. Но и это его не спасло. Системы поиска узнали предполагаемого киллера буквально «по глазам». Все подробности спецоперации — у Валентина Трушнина.

Беглого киллера Александра Мавриди задержали с помощью высоких технологий. Когда он зашел в магазин и попал в объектив камеры наблюдения, система распознавания лиц подала сигнал правоохранительным органам.

«В результате комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержан последний из пяти сбежавших из-под стражи в городе Истре Александр Мавриди», — заявила старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

За МКАДом, но еще Москва. Обычный спальный район Митино. Улица Дубравная, дом 38. Именно здесь скрывался беглый киллер Александр Мавриди. При задержании он оказал сопротивление. Судя по этим кадрам, задержание было жестким. Мавриди сильно прихрамывает.

«За что задержан?»

«За побег из ИВС».

«Из какого ИВС?»

«Истра».

На самом деле статей намного больше. Побег, вымогательство, незаконное лишение свободы, убийство.

А месяц назад Мавриди сбежал из изолятора временного содержания в Истре при очень странных обстоятельствах. Накануне побега его перевели из одиночной в камеру к четырем подследственным, которые составили Мавриди компанию в ходе побега. Дверь они открыли с помощью гаечного ключа, которого никак не должно быть в камере — его очевидно передали. Кроме того провода на камерах наблюдения в тот день были перерезаны. Беглецы беспрепятственно вышли из изолятора, перелезли через забор и скрылись. Несколько сотрудников ИВС после побега были задержаны — их подозревают в оказании помощи преступникам.

Четверых подельников киллера поймали почти сразу. Мавриди бегал дольше всех, но недооценил возможности современной техники. Ни борода ни надвинутая на глаза кепка его не спасли — система безошибочно опознала в покупателе беглого убийцу.