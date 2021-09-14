Задержание сбежавшего из ИВС Мавриди попало на камеры видеонаблюдения

Задержание сбежавшего из ИВС Александра Мавриди попало на камеры видеонаблюдения. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Подозреваемый в убийстве «колбасного короля» бегал от правоохранителей почти месяц, а попался после похода в магазин рядом с домом, где проживал. Вычислили его при помощи высоких технологий, буквально «по глазам» — сработала система опознавания лиц. К слову, чтобы стать малоузнаваемым Мавриди отпустил бороду, надвинул на глаза кепку, но это ему не помогло.

На кадрах видно, что он заходит в магазин, где его стремительно опознала система и передала данные правоохранителям. И к тому моменту, когда он завершил покупки, на выходе его уже ждали оперативники. Задержание происходило прямо на лестнице. Мавриди пытался вырваться и оттолкнуть правоохранителей, но сбежать еще раз ему не удалось.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, последний из пяти сбежавших из истринского ИВС Подмосковья был задержан правоохранителями в районе Митино. Александру Мавриди вменяется несколько уголовных статей — убийство, вымогательство, незаконное лишение свободы. Теперь к ним еще прибавится побег.

А месяц назад Мавриди сбежал из изолятора временного содержания в Истре при очень странных обстоятельствах. Накануне побега его перевели из одиночной в камеру к четырем подследственным, которые составили Мавриди компанию в ходе побега. Дверь они открыли с помощью гаечного ключа, которого никак не должно быть в камере — его очевидно передали. Кроме того провода на камерах наблюдения в тот день были перерезаны. Беглецы беспрепятственно вышли из изолятора, перелезли через забор и скрылись. Несколько сотрудников ИВС после побега были задержаны — их подозревают в оказании помощи преступникам.

Четверых подельников киллера поймали почти сразу. Мавриди бегал дольше всех, но недооценил возможности современной техники.

Убийство «колбасного короля» Владимира Маругова произошло осенью 2020 года. В рамках уголовного дела были задержаны Александр Мавриди и Константин Барский. По версии следствия, Мавриди вместе с напарником купил оружие и арбалет. После этого мужчины приехали в элитный поселок и напали на Маругова с возлюбленной в бане. Злоумышленники связали их и выбивали деньги. Бизнесмен отказался. Маругова нападавшие застрелили из арбалета. Его возлюбленной удалось сбежать.

Александр Мавриди был задержан на следующий день. Когда правоохранители пришли с обыском в его квартиру на Таллинской области, то обнаружили там прикованного к батарее известного адвоката Алексей Завгороднего. Таким образом, убийство бизнесмена вывело на след международной банды «черных риэлтеров».