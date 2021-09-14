Больше не наливать: С кем из знаков зодиака лучше не пить

С некоторыми представители зодиакального круга лучше не пить. Одни будут подливать вам алкоголь, пока не опьяняете, а на утро будете мучиться от похмелья. Другие же после бокала вина будут вести буйно и провоцировать своих собеседников на конфликт.

Овен

С этими представителями зодиакального круга лучше не пить, целее будете. Овны не знают меры алкоголю и этим опасны для окружающих. Рожденные под этим знаком зодиака в течение вечера будут подливать вам алкоголь в стакан, о чем на утро вы точно пожалеете. Возможно, на следующий день ваш запрос в поисковике будет связан не с тем, как победить похмелье, а как вернуться в свой родной город.

Телец

А вот Тельцы — опасны тем, что могут с легкостью напиться сами. На любой вечеринке эти представители зодиакального круга будут считать себя трезвыми как стеклышко. Хотя на самом деле, они будут не в состоянии устоять на ногах.

Близнецы

Эти представители воздушной стихии умеют держать себя в кондиции. Они вряд ли напьются и не будут спаивать своих гостей. Но если же Близнецы все-таки позволят себе лишнего, у них может развязаться язык. И тут возможны два исхода событий. Либо, они завалят вас комплиментами или выскажут вам все, что накипело.

Рак

Замкнутые в себе Раки, открываются людям, когда находятся в состоянии подшофе. Выпив буквально один бокал красного полусухого вина, они могут рассказать собеседнику все свои секреты.

Лев

У Львов в состоянии алкогольного опьянения, как и у Раков развязывается язык. Только скорее всего они будут рассказывать истории, которые вы уже слышали не один десяток раз. Остановить этих представителей зодиакального круга будет невозможно.

Дева

Выпивая в компании с этим представителем зодиакального круга, можно быть уверенным, что вечеринка пройдет без последствий. Девы не будут напиваться и не дадут это сделать вам. Тем не менее если вы все же позволите себе немного лишнего, на утро они вряд ли помогут вам справиться с похмельем. Скорее всего эти представители земной стихии будут вас раздражать коронной фразой: «не надо было столько пить».

Весы

Выпивая с Весами, вы вряд ли попадете в передрягу. Рожденные под этим знаком зодиака не будут вам подливать алкоголь и провоцировать вас конфликт. Скорее всего они, наоборот, будут весьма любвеобильны. Будучи подшофе Весы могут обниматься даже с теми, кого они презирают.

Скорпион

Со Скорпионами пить опасно. Эти представители водной стихии могут щедро подливать вам горячительного, о чем вы пожалеете на утро. Когда вы протрезвеете, они обязательно припомнят вам все ваши огрехи.

Стрелец

Стрельцы редко выпивают, даже на дне рождении близкого друга они предпочтут чашечку чая вместо бокала вина. Но если они все-таки выпьют, не думайте вступать с ними в спор. Эти представители зодиакального круга будут яростно отстаивать свою точку зрения. Когда у них закончатся аргументы, они могут применить физическую силу.

Козерог

В отличие от других знаков зодиака Козероги на утро помнят абсолютно все. И уж, поверьте это скорее минус, чем плюс. Когда вы протрезвеете, они будут рассказывать вам все что-то происходило накануне. Многое из этого вы сами захотите забыть.

Водолей

Вечеринка с Водолеями вряд ли будет веселой. После капли горячительного, они скорее всего пойдут спать. Если эти представители зодиакального круга собрали у себя гостей, они немедленно отправят всех домой. Тем не менее Водолеи очень заботливы, они с радостью закажут вам такси и проконтролируют, как вы добрались.

Рыбы

Рыбы — самый непредсказуемый знак. Изрядна выпив, они будут молниеносно менять гнев на милость. Они могут закатить скандал из-за ерунды или начать спор на пустом месте. Правда уже через пять минут они будут признаваться всем в любви.

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