Владимир Путин сообщил о соблюдении им режима самоизоляции

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Светлана Шевченко
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В окружении президента РФ выявили случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов, 5-tv.ru

Владимир Путин в разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил о соблюдении им режима самоизоляции. Об этом говорится в заявлении Кремля.

В связи с этим глава государства примет участие в сессии совета коллективной безопасности ОДКБ, а также в заседании Совета глав государств ШОС в режиме видеоконференции. Также в этом же формате он поучаствует в совместном заседании глав государств ОДКБ и ШОС.

В ходе переговоров Путин и Рахмон обсудили двусторонние взаимоотношения, а также ситуация, связанную с событиями в Афганистане.

Разговоры о возможном переходе росссийского лидера в режим самоизоляции появились накануне на встрече с паралимпийцами, награждение которых состоялось в Георгиевском зале Кремля.

Официальная часть сменилась неформальной. И у спортсменов появилась возможность задать президенту практически любой вопрос. Решили спросить о ситуации с коронавирусом.

«У нас, к сожалению, тоже сейчас. Врачи там изучают, даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», — признался Путин.

Впоследствии пресс-секретарь главы РФ объяснил, что он выразился «образно».

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