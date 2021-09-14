Неврологи обнаружили у мужчин зависящие от Луны месячные циклы

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Артем Решетов
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При этом разумного объяснения ученые этому пока не нашли. Все выводы основаны на статистической зависимости.

Неврологи обнаружили у мужчин зависящие от Луны месячные циклы

Фото: Depositphotos / DmitryPoch

Исследователи из шведского Уппсальского университета опубликовали данные о влиянии лунного цикла на мужской сон в журнале Science of the Total Environment. Они изучили данные о сне 492 женщин и 360 мужчин. И пришли к выводу, что на мужской сон фаза луны оказывает больше влияние, чем на женский.

«Мы обнаружили, что мужчины, чей сон пришелся на период растущей Луны, демонстрировали более низкую эффективность сна и дольше просыпались, чем мужчины, спавшие в период убывания Луны. Напротив, лунный цикл практически не влиял на сон женщин», — объясняет автор исследования Кристиан Бенедикт.

Проводимые ранее исследования на эту тему не давали четкого ответа на вопрос, влияет ли фаза Луны на сон. Данные были противоречивыми и неполными, в том числе — не учитывали ряд важных факторов. Например, подвержен ли объект наблюдения бессоннице, храпит ли во сне, и другие проблемы сна.

Ученые считают, что причиной изменения динамики сна у мужчин может быть лунный свет — мужской мозг более восприимчив к световым раздражителям.

Здоровый сон очень важен для здоровья человека. Министерство здравоохранения напоминает, что недосып и плохой сон могут стать причиной хронических заболеваний, поэтому важно подготовить для себя комфортное спальное место, не наедаться перед сном и на ночь оставить смартфон подальше от себя.

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