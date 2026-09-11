ИИ создал препарат против старения: ученые увидели неожиданный эффект у пациентов

Nature Biotechnology: ИИ создал препарат против старения

Препарат, разработанный с помощью искусственного интеллекта, показал способность снижать показатели биологического возраста участников испытаний. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Biotechnology.

Речь идет о рентосентибе — лекарстве компании Insilico Medicine, которое исследователи проверили с использованием так называемых «часов старения».

В исследовании приняли участие 42 человека. Ученые использовали шесть разных моделей оценки биологического возраста, которые анализируют различные показатели состояния организма.

После 12 недель приема препарата все шесть систем показали снижение прогнозируемого возраста участников по сравнению с показателями до начала испытаний. У людей, которые получали плацебо или не принимали препарат, возрастные показатели либо остались без изменений, либо увеличились.

Рентосентиб стал одним из первых препаратов, созданных с применением ИИ на этапе разработки молекулярной структуры. Компания использовала алгоритмы для поиска и проектирования потенциального лекарства.

При этом ученые призывают осторожно относиться к полученным результатам. Методики определения биологического возраста пока не имеют единого стандарта, а само исследование проводилось на небольшой группе пациентов.

Кроме того, участники испытаний страдали идиопатическим легочным фиброзом, поэтому препарат еще не проверяли на здоровых людях.

Если дальнейшие исследования подтвердят способность рентосентиба влиять на процессы старения, до его возможного применения в медицине могут пройти еще годы.

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