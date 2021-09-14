Представители каких профессий живут дольше других

Каждого человека интересует вопрос: как прожить как можно дольше. Конечно, все знают простые истины, что нужно вести правильный образ жизни, хорошо питаться и меньше нервничать. Тем не менее можно проследить одну закономерность: представители некоторых профессий все же живут дольше других.

Ученые, нобелевские лауреаты и академики

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В случае с этими профессиями большую роль играет не столько род деятельности, как народное призвание. Каждый шестой удостоенный Нобелевской премии проживет дольше 90 лет. Из представителей академической среды каждый 13 разменивает девятый десяток. Ученые, чей научный труд связан с экономикой, живут дольше всего. А вот, те кто занимаются математикой — меньше остальных. Тем не менее и те, и другие входят в число долгожителей.

Представители творческих профессий

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Люди, связанные с интеллектуальной или творческой деятельностью, тоже входят в число долгожителей. Так, например, 14 из 32 арфисток перешагивают рубеж в 90 лет, и еще две из них прожили более одного века. Среди женщин-дирижеров каждая третья отмечает 90-летний юбилей, точно так же, как и каждая пятая скрипачка и виолончелистка.

«Полученные нами данные говорят о том, что высокий интеллект и образование способствуют увеличению продолжительности жизни. Люди с высоким IQ ведут более здоровый образ жизни. Например, среди них гораздо больше бросающих курить. Смертность людей с высоким уровнем образования в 4 раза ниже, чем у малообразованных. Их биологический возраст тоже меньше, чем у сверстников, не получивших такого же образования. Мозг у них работает лучше, ведь без нагрузки он стареет быстрее», — рассказал руководитель отдела НМИЦ онкологии им. Петрова в Санкт-Петербурге Владимир Анисимов в беседе с АиФ.

Разведчики

А вот этот пункт может удивить многих. Казалось, как представители такой опасной профессии могут быть долгожителями? Тем не менее статистика говорит о том, что шпионы с легкостью могут перешагнуть рубеж в сто лет. Возможно, дело в том, что представители этой профессии проходят жесткий отбор, прежде, чем стать разведчиком.

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