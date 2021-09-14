Что о ваших отношениях с партнером расскажет разница в возрасте

Любви все возрасты покорны — простая истина, о которой многие стали забывать. Иногда отношения ровесников рушатся спустя пару лет брака, а иногда супруги с разницей в два десятка лет живут долго и счастливо. С чем это связано — трудно отметить. Возможно, все дело в магии чисел.

Брак ровесников

В союзе ровесников, конечно, больше плюсов, чем минусов. Во-первых, у людей одного возраста будут одинаковые интересы и один круг общения. Тем более, что сверстники, скорее всего, познакомились во время учебы в университете, поэтому их связывает и общее дело.

Разница в возрасте — один год

Если в паре кто-то старше или младше на год, то такая разница вряд ли как-то отразится на отношениях. Такие пары обычно образуют крепкие семьи и не ограничиваются двумя детьми. Но романтика обычно заканчивается слишком быстро. Семейная жизнь обрастает бытовыми проблемами. Если супруги смогут справиться с временными неурядицами, то им суждено прожить до «золотой» свадьбы.

Разница в возрасте — два года

Брак, в котором муж или жена старше на пару лет, может с легкостью закончится разводом. Супруги могут охладеть друг к другу уже в первые годы после свадьбы. Тем не менее даже это недолгое время может стать запоминающимся для обоих.

Разница в возрасте — три года

Как правило, три года разницы между мужем и женой не могут повлиять на долгосрочность союза. А вот на отношения супругов — с легкостью. Если кто-то будет показывать свое равнодушие, то партнер с большой вероятностью «побежит» расторгать брак.

Разница в возрасте — четыре года

Если между супругами четыре года разницы, то их брак будет наполнен гармонией. Муж и жена будут относиться другу к другу с большим уважением. Их интимная жизнь будет яркой и разнообразной, а круг общих интересов неограниченным.

Разница в возрасте — шесть лет

Брак, в котором один из супругов старше другого на шесть лет, увы наполнен скандалами. Возлюбленным необходимо много работать над отношениями, чтобы избежать развода. В таких союзах часто появляются дети, поэтому мужу и жене важно правильно расставить приоритеты, чтобы у наследников была полная семья.

Разница в возрасте — пять, десять или 15 лет

Если между супругами разница пять, десять или 15 лет, то их может сплотить одно общее дело. Особенно, если супруги — представители творческой профессии. Если вы старше своего партнера на 15 лет, то вы автоматически становитесь для него наставником. При этом важно, не превратиться в родителя. Если вы будете нянчиться со своей второй половинкой, то вы можете нанести урон вашей сексуальной жизни.

Разница в возрасте — семь или 14 лет

Супруги, между которыми семь или 14 разницы, претенденты на долгую и счастливую жизнь. Сами по себе числа семь и 14 — магические. При этом, следует отметить тенденцию, что не всегда муж и жена бывают честны друг с другом. Важно помнить, что искренность — это залог здоровых отношений.

Разница в возрасте — восемь лет

Если между вами и вашим супругом восемь лет разницы, то вы настоящие любимцы фортуны. В таком браке обычно разнообразная сексуальная жизнь, наполненная множеством экспериментов. Более того, муж и жена относятся к интересам и личному пространству друг друга с особым уважением.

Разница в возрасте — девять лет

А вот брак, в котором муж или жена старше на девять лет, нельзя назвать идеальным. Склоки и ссоры могут испортить семейную жизнь уже в первые годы. Но ненужно рубить сгоряча. Если вы надумали разводиться, то просто поставьте ваши отношения на паузу. Вам нужно будет провести анализ совместной жизни и понять чего же в ней не было больше: позитивных моментов или отрицательных.

Разница в возрасте — 11 лет разницы

Отношения, в которых между супругами 11 лет разницы, с легкостью можно назвать итальянскими. Это брак будет наполнен безумной статью и бурей эмоцией. Вы будете постоянно бороться с супругом за первенство. Не стоит забывать, что иногда лучше уступить и прогнуться.

Разница в возрасте — 12 лет

Этот брак, похож на жизнь — он состоит из черных и белых полос. Вы будете очень громко ссориться, высказывая все, что накопилось, а уже через пять минут — нежиться в объятиях друг друга. Тем не менее супругу, который будет моложе, придется чаще уступать.

Разница в возрасте — 13 лет

Кто сказал, что 13 несчастливое число? Если между супругами такая разница в возрасте, то они проживут вместе счастливую и долгую жизнь. С большой вероятностью отметят «серебряную» свадьбу представители творческих профессий. Поскольку их отношения будут направлены на сохранение духовных ценностей.

Разница в возрасте — 16 лет

Казалось бы, что разница в 16 лет — очень большая и между супругами будет непреодолимая пропасть. Тем не менее именно этот брак можно назвать апофеозом люби. Возлюбленные, между которыми 16 лет разницы, как правило, женятся, раз и навсегда.

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