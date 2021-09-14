Врача поликлиники Литфонда зарезали на мосту в центре Москвы

Пьяный москвич 22 лет задержан по подозрению в убийстве врача поликлиники Литфонда Андрея Кравцова в центре Москвы. По данным следствия, медик шел к себе домой по пешеходной зоне Большого Краснохолмского моста, когда на его пути появился молодой человек, отмечавший горячительным свой день рождения. В ходе конфликта, перешедшего в потасовку, парень исполосовал доктора ножом, от полученных ранений — нападавший бил лезвием в голову и туловище — тот скончался на месте.

По данным 5-tv.ru, около 20:00 13 сентября прохожие обнаружили на мосту окровавленного мужчину с зажатым в руках перцовым баллончиком — вероятно, пытался защититься. Помощи прибывших на место происшествия вместе с полицией коллег врач не дождался, им осталось констатировать смерть.

lit-clinic.ru

Вскоре после того был задержан подозреваемый — 22-летний уроженец Иркутской области. Сейчас правоохранители проводят с фигурантом необходимые следственные действия, выясняют все обстоятельства инцидента, а также причину конфликта, приведшего к гибели 66-летнего врача. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

«Замоскворецким межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ „Убийство“… Расследование по уголовному делу продолжается», — сказано в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Москве.

Погибший Андрей Кравцов был заведующим кабинетом МРТ в поликлинике Литфонда, врачом-рентгенологом высшей категории и кандидатом медицинских наук, доктором со стажем 43 года и автором множества статей по магнитно-резонансной томографии при заболеваниях позвоночника.

Ранее 5-tv.ru сообщал о розыске убийцы 17-летнего парня в Северодвинске. Неизвестный подошел к юноше и нанес несколько ножевых ранений, после чего скрылся. Момент нападения попал в объектив установленной на улице камеры наблюдения.