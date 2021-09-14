В петербургской больнице нашли 15-летнюю девочку, весящую 13 килограммов

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина проинспектировала одну из больниц Северной столицы, чтобы проверить информацию о девочке-сироте, которая в крайне тяжелом состоянии находится в стационаре — в 15 лет она весит 13 килограммов.

Ранее в сети человек, который некоторое время назад оформил временную опеку над девочкой, заявил, что ребенку не обеспечен должный уход в детском доме, где она в основном проводит время, и в лечебном учреждении, куда она за короткое время поступала дважды.

«Пациент тяжелый, с тяжелым набором диагнозов. Внимание к такому ребенку нужно повышенное. В больнице не менее десяти паллиативных пациентов, которым требуется постоянный уход. Ни няни, ни санитарки, ни младший медицинский персонал не могут выполнять все эти функции. Состояние девочки стабильно, буду наблюдать за ее судьбой», — заявила Митянина, навестив в девочку в палате.

По словам главного врача больницы, ребенка с 2011 года госпитализировали сюда десять раз. Во всех случаях и лечение, и уход осуществлялись силами медучреждения. Она отметила, что качество жизни юной пациентки полностью зависит от качественного ухода — индивидуального внимания, медленного кормления, постоянной санации трахеостомы и прочего. Обеспечить подобный уход может только близкий ребенку человек.

Митянина заявила, что неправильно делать ответственными только медиков или только социальных работников — это междисциплинарная задача, чтобы каждый ребенок не оставался без внимания. Она рассказала, что с для решения проблемы правительством Петербурга готовится проект постановления. Согласно нему, для подобных пациентов будут выделять сопровождающего специалиста за счет детского учреждения, который будет круглосуточно находиться вместе с подопечным и ухаживать за ним.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как трехлетнего сироту привязали к стулу в больнице Петербурга и не давали играть.