На одной волне: история любви Ирины Хакамады и Владимира Сиротинского

Финансист Владимир Сиротинский, о смерти которого стало известно сегодня, был четвертым мужем Ирины Хакамады. Познакомил их в свое время ее третий супруг — экс-президент инвестиционной компании «РИНАКО» Дмитрий Сухиненко.

В одном из интервью бизнесвумен и политик призналась, что ее брак с Сиротинским можно назвать «открытым» — супруги прощают друг другу многое. Хакамада пояснила, что, по ее мнению, мужчина всегда начинает «гулять» на каком-то этапе отношений, поэтому она решила достигнуть подобного компромисса, чтобы в очередной раз не разводиться.

По словам Хакамады, с четвертым супругом они чувствовали себя на одной волне, знаменитости были счастливы в браке. К мелким романам друг друга на стороне они не относились как к чему-то серьезному, поэтому вероятность их развода из-за новой влюбленности была очень мала.

В союзе с Сиротинским Хакамада прожила более 20 лет. По ее признанию, в момент их знакомства ее впечатлило то, что мужчина относился к ней как к личности и политическому деятелю. Для Сиротинского она стала третьей супругой, поэтому, будучи опытными в семейных отношениях людьми, они сразу распределили в своем союзе обязанности. Так, супруг сказал, что он хочет ребенка и готов обеспечивать семью. Хакамада, в свою очередь, обязалась быть для него музой и источником вдохновения. Она также поставила условие, что не уйдет из политики ради бытовых супружеских обязанностей. Такой расклад устроил обоих, пишет Rustars.tv.

В браке Хакамады и Сиротинского родилась дочь Мария. Радость супругов омрачило то, что девочка появилась на свет с синдромом Дауна. Однако любить ее меньше от этого они не стали. Первое время Хакамада прятала ребенка от публики, так как беспокоилась за ее психическое и физическое здоровье. Однако скоро она поняла, что девочка очень общительная и нуждается во внимании других людей, поэтому все чаще стала выходить с ней в свет. Через несколько лет семью настиг еще один удар: у Марии обнаружили лейкоз, но, к счастью, врачи успели вылечить страшную болезнь. Сейчас дочери Хакамады уже больше 20 лет.

Ранее в этот же день 5-tv.ru сообщал, что муж Ирины Хакамады Владимир Сиротинский скончался в возрасте 65 лет. О трагедии в семье политик сама сообщила в разделе сторис на своей странице в Instagram. Причину смерти супруга, а также дату и место прощания она не уточнила.