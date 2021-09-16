Ходок налево: как по руке узнать, что вам мужчина изменяет

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Ника Шумерская
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Хироманты считают, что линии на ладонях могут рассказать гораздо больше, чем можно представить.

Ходок налево: как по руке узнать, что вам мужчина изменяет

Фото: Depositphotos / Amaviael

Рано или поздно влюбленные задумываются, насколько можно доверять второй половинке и не склонна ли она к походам «налево»? Специалисты, умеющие читать по руке, считают, что их способ — один из самых доступных. Какие линии на ладонях могут рассказать, что любимый человек вам изменяет, рассказал хиромант.

Итак, какие характеристики ладони говорят о том, что перед вами — потенциальный изменник?

1. Большой и наполненный холм Венеры

За жизненную энергию и сексуальность отвечает линия жизни, она огибает холм Венеры. Считается, что холм Венеры увеличен, если линия жизни заходит за ось ладони, которая проходит от среднего пальца к браслетам. А значит, есть повод задуматься.

2. Большая решетка на холме Венеры

Такой знак поведает о страсти к эффектному сексу. Поза миссионера точно не для них, обладатели данной решетки жаждут фееричного шоу в постели, желательно с акробатками, фейерверками и фокусами.

 
 
 
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Публикация от ХИРОМАНТИЯ 🤲 ~ Чтение по рукам (@hiromant.rudakov)

3. Линия сладострастия проходит за линию сердца

Проверьте параметры линии сладострастия: если она толстая, длинная и глубокая, а по ширине такая же, как и линия сердца, вы встретили любвеобильного партнера. В таком случае одного-двух раз в неделю занятий любовью будет мало: такие сластолюбцы готовы к сексуальному марафону.

4. Начальный участок линии сердца приподнят к мизинцу, конечный завершается под средним пальцем

Такое расположение свидетельствует о малой ответственности во взаимоотношениях со спутником. От такого не стоить ожидать сострадания к ближним.

5. Линия любовницы над линией привязанности к жене

Приглядитесь повнимательнее к длинной линии привязанности к жене: если над ней ближе к концу есть тонкая короткая линия, это может обозначать, что у носителя такой черточки есть любовница.

6. Длинный мизинец

Мизинец — отличный показатель не только общительности, но и сексуальности владельца. Прослеживается закономерность: чем длиннее мизинец, тем сильнее выражена сексуальность. Длинным же можно считать мизинец, доходящий до верхней фаланги безымянного пальца.

7. Пухлые нижние фаланги пальцев

Бочкообразные нижние фаланги пальцев говорят о любви к чувственным удовольствиям и нахождению в комфорте. Кроме роскоши и гурманства, в почете у «пухленьких» — телесные страсти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по линиям на ладони можно узнать о проблемах со здоровьем.

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Ходок налево: как по руке узнать, что вам мужчина изменяет

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