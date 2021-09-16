Бывшая жена Андрея Звягинцева рассказала о состоянии режиссера

Бывшая жена Андрея Звягинцева Инна Мишукова рассказала о состоянии знаменитости. Ранее издание The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что звезда находится в искусственной коме из-за тяжелого течения коронавируса, однако женщина отказалась комментировать распространившиеся сведения.

«Вчера мне сказали, что ему стало лучше», — заявила Мишукова.

Андрей Звягинцев — двукратный номинант на премию «Оскар», он выдвигался в категории «Лучший фильм на иностранном языке» с картинами «Левиафан» (2014) и «Нелюбовь» (2017). Несколько дней назад стало известно о госпитализации знаменитости с обширным поражением легких.



