Показал крутость: муж Макеевой приехал на суд с экс-женой на чужом Mercedes

Супруг актрисы Анастасии Макеевой Роман Мальков выступил в суде на заседании по поводу развода с его женой Светланой. На него бизнесмен приехал на автомобиле марки Mercedes, принадлежащем нынешней супруге. С собой он также прихватил сумку Louis Vuitton, как у Филиппа Киркорова, но из коллекции подешевле, пишет сайт KP.RU.

В этот раз в суде обсуждали иск Малькова о порядке общения с тремя детьми. Он потребовал, чтобы Светлана Малькова каждую неделю привозила детей из Словении в Обнинск. Он также озвучил для встреч с детьми адрес квартиры, которую его родители сейчас сдают в аренду.

На следующее заседание Мальков обязан предоставить уточненные исковые требования, а также справку от психиатра — адвокат Светланы Юлия Вербицкая-Линник обратила внимание суда, что поведение мужчины вызывает много вопросов. Суд поддержал мнение юриста.

Мальковой же теперь придется собирать справки и документы, чтобы доказать — дети много учатся, у них сложный график в другой стране, поэтому еженедельные поездки невозможны. Судья порекомендовала получить письменно мнение от двух старших детей — в каком порядке они хотят общаться с отцом.

По словам Вербицкой-Линник, требования Романа носят «фантазийный характер», ведь Семейный кодекс РФ защищает в первую очередь детей, и реализация прав родителями во вред детям не допускается.

«Ребенок — это не вещь, не почтовая посылка, которую можно туда-сюда отправлять. У ребенка есть режим, школа, дополнительные занятия. Нарушение интересов ребенка не примет ни один суд», — заявила правозащитница в эфире на своей странице в Instagram.

Всего сейчас идут три судебных процесса. По первому есть решение суда, в котором взысканы алименты в пользу Светланы. Сумма по этому решению составляет 51 тысячу рублей. Второй иск — заявлен Романом об установлении места жительства старшего сына Андрея. Третий иск — по определению порядка общения с детьми — также инициирован Мальковым.

Роман Мальков ушел из семьи больше года назад. В мае 2021-го он женился на Анастасии Макеевой. Пара даже обвенчалась в церкви. Все это происходило на фоне громких скандалов с брошенной Романом женщиной. Трое из четверых детей Малькова остались с матерью в Словении. Старший сын Андрей выбрал жизнь в Москве с отцом и мачехой.

Как писал 5-tv.ru ранее, Роман Мальков решил завести не менее трех детей с Анастасией Макеевой.