Дочь Сергея Шойгу Ксения родила ребенка
На своей странице в Instagram девушка поделилась своей радостью
Дочь Сергея Шойгу Ксения родила ребенка. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram. Она выложила фотографию из больничной палаты и поделилась своей материнской радостью.
«Теперь папа! Кто-то уже появился на свет», — поделилась Ксения.
Не смог скрыть радости и ставший отцом блогер Алексей Столяров.
«И все девушки, вы просто великие! Люблю», — написал он.
Также новоиспеченный папа сообщил фанатам, что у них с Ксенией родилась девочка.
Поклонники осыпали родителей поздравлениями в комментариях.
«Ураааа!!! Принимайте поздравления! Вы будете крутыми родителями!»
«Растите здоровыми и счастливыми», — писали юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Шойгу вместе с отцом провела отпуск в Тыве.
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