Дочь Сергея Шойгу Ксения родила ребенка

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Карина Бернтгольц
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На своей странице в Instagram девушка поделилась своей радостью

Дочь Сергея Шойгу Ксения родила ребенка. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram. Она выложила фотографию из больничной палаты и поделилась своей материнской радостью.

«Теперь папа! Кто-то уже появился на свет», — поделилась Ксения.

Не смог скрыть радости и ставший отцом блогер Алексей Столяров.

«И все девушки, вы просто великие! Люблю», — написал он.

Instagram @ksenia_shoigu

Также новоиспеченный папа сообщил фанатам, что у них с Ксенией родилась девочка.

Поклонники осыпали родителей поздравлениями в комментариях.

«Ураааа!!! Принимайте поздравления! Вы будете крутыми родителями!»

«Растите здоровыми и счастливыми», — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Шойгу вместе с отцом провела отпуск в Тыве.

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