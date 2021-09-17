Дочь Сергея Шойгу Ксения родила ребенка. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram. Она выложила фотографию из больничной палаты и поделилась своей материнской радостью.

«Теперь папа! Кто-то уже появился на свет», — поделилась Ксения.

Не смог скрыть радости и ставший отцом блогер Алексей Столяров.

«И все девушки, вы просто великие! Люблю», — написал он.

Instagram @ksenia_shoigu

Также новоиспеченный папа сообщил фанатам, что у них с Ксенией родилась девочка.

Поклонники осыпали родителей поздравлениями в комментариях.

«Ураааа!!! Принимайте поздравления! Вы будете крутыми родителями!»

«Растите здоровыми и счастливыми», — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Шойгу вместе с отцом провела отпуск в Тыве.