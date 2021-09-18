Как привлечь удачу в любви и карьере в день осеннего равноденствия

В конце первого месяца осени нас ожидает особенный день, который несет в себе энергию гармонии и созидания — 22 сентября. Издавна считается, что именно в день осеннего равноденствия можно получить поддержку Вселенной во всех своих начинаниях.

Парапсихолог Эсмира Волченкова рассказала, какие магические действия помогут привлечь в вашу жизнь деньги, удачу и любовь.

Ритуал на замужество

22 сентября перед сном возьмите любое обручальное кольцо, можно бижутерию, и красные нитки. Завяжите на кольце три узла и четко представьте в голове день, дату, месяц и год свадьбы. Произнесите имя предполагаемого жениха или невесты, можете даже представить его или ее образ в своем воображении.

После этого оборвите нить, наденьте кольцо на правый безымянный палец и ложитесь спать.

На следующий день кольцо спрячете подальше, до того момента, пока ваше желание не сбудется, а произойдет это очень скоро.

Ритуал для финансового успеха

Для того, чтобы поправить свое финансовое положение в день осеннего равноденствия, можно сделать специальный амулет. Для этого вам понадобится золотистая или красная ткань. Можете купить готовый мешочек или сшить его, только обязательно своими ручками.

Возьмите ткань, сложите в нее три лавровых листа, мелкие монеты, лучше всего желтые. Также можно добавить какие-то золотые изделия или серебро.

После этого насыпьте в мешочек желтую крупу и проговорите ту сумму, которую вы хотите заработать в течении года. Затем следует связать мешочек зелеными нитками или лентой и повесить в любом углу своего дома или на работе. Денежки к вам будут течь рекой.

Ритуал на удачу

Вам понадобится желтая крупа. 22 сентября нужно выйти на перекресток и рассыпать зерно по всем сторонам, а также проговорить, что вы хотите получить — хорошую работу, карьерный рост или произнести любое другое ваше желание.

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