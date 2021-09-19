На дне рождения Лизы и Гарри Галкиных собралась вся семья Пугачевой

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Карина Бернтгольц
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Кристина Орбакайте, Никита Пресняков и Алена Краснова пришли поздравить юных именинников.

На дне рождения Лизы и Гарри Галкиных собралась вся семья Пугачевой

Фото: Instagram @maxgalkinru

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина отпраздновали свой день рождения. Двойняшкам Лизе и Гарри вчера исполнилось восемь лет. По этому случаю родители организовали наследникам грандиозный праздник по мотивам саги «Звездные войны». Не обошлось на вечеринке и без знаменитых гостей — правда все они приходились родственниками юным именинникам.

Так, поздравить Лизу и Гарри пришли Кристина Орбакайте, Никита Пресняков и его жена Алена Краснова. На своей странице в Instagram Галкин показал серию семейных кадров с праздника, на которых семья Пугачевой запечатлена почти в полном составе.

Фанаты оставили множество восторженных комментариев под теплыми снимками и адресовали в адрес теперь уже восьмилетних Лизы и Гарри массу теплых слов.

 
 
 
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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

«Крутая семья для примера. Спасибо, что вы есть!

«Любимое семейство счастливо!»

«С днем рождения, наши любимые! Успехов вам!» — желали фолловеры.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Максим Галкин опубликовал видео с трогательным выступлением своих детей, которое те подготовили к собственному празднику.

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