На дне рождения Лизы и Гарри Галкиных собралась вся семья Пугачевой
Кристина Орбакайте, Никита Пресняков и Алена Краснова пришли поздравить юных именинников.
Фото: Instagram @maxgalkinru
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина отпраздновали свой день рождения. Двойняшкам Лизе и Гарри вчера исполнилось восемь лет. По этому случаю родители организовали наследникам грандиозный праздник по мотивам саги «Звездные войны». Не обошлось на вечеринке и без знаменитых гостей — правда все они приходились родственниками юным именинникам.
Так, поздравить Лизу и Гарри пришли Кристина Орбакайте, Никита Пресняков и его жена Алена Краснова. На своей странице в Instagram Галкин показал серию семейных кадров с праздника, на которых семья Пугачевой запечатлена почти в полном составе.
Фанаты оставили множество восторженных комментариев под теплыми снимками и адресовали в адрес теперь уже восьмилетних Лизы и Гарри массу теплых слов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
«Крутая семья для примера. Спасибо, что вы есть!
«Любимое семейство счастливо!»
«С днем рождения, наши любимые! Успехов вам!» — желали фолловеры.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Максим Галкин опубликовал видео с трогательным выступлением своих детей, которое те подготовили к собственному празднику.
Читайте также
75%
0.13 85.46
0.10
Нашли ошибку?