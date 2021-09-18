Лиза и Гарри Галкины удивили родителей в день рождения: «Нашим чудам сегодня 8»

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Оксана Тарасова
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Максим Галкин опубликовал видео с трогательным выступлением своих детей, которое те подготовили к семейному празднику.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Лиза и Гарри Галкины устроили родителям трогательный сюрприз в день своего рождениям. Сегодня двойняшкам исполнилось восемь лет. В честь этого события они решили прочитать отцу Максиму Галкину и маме Алле Пугачевой стихи и подарить самодельные презенты. Юморист, зная о том, как ребятишки стесняются камеры, спрятал смартфон, чтобы тайно снять выступление. Позже дети разрешили ему опубликовать запись и поделиться радостью с подписчиками.

Проснувшись, звездные родители получили приглашение в одну из комнат, где в это время уже репетировали и волновались юные артисты. Пугачеву и Галкина они встретили подарками — самодельными открытками, а также показали, что вручили друг другу. Гарри нарисовал Лизе стенгазету, украсив ее фотографиями, а сестра ему — домик-сувенир из картона. Примадонне наследники подарили цветы.

«Нашим чудам сегодня восемь!» — подписал ролик Галкин.

Instagram @maxgalkinru

После обмена презентами началось выступление. Гарри и Лиза прочли забавные стихи о том, как в семье появляются сразу две ребенка. В завершении программы вынесли торт со свечами, которые брат с сестрой дружно задули, а родители пообещали отвезти детей за подарками — какими пожелают!

Гарри и Лиза появились в семье Пугачевой и Галкина 18 сентября 2013 года с помощью суррогатной матери. девочка родилась на несколько минут раньше брата. В прошлом году двойняшки стали учениками Первой Московской гимназии.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Максим Галкин показал домашний спектакль в исполнении своих детей.

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