Фотограф-убийца Дмитрий Лошагин уже завтра может выйти на свободу

Завтра, 20 сентября, судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда вынесет вердикт по ходатайству об условно-досрочном освобождении (УДО) фотографа Дмитрия Лошагина, который в 2013 году зверски убил свою жену Юлию Прокопьеву.

Представляющий интересы семьи убитой адвокат Сергей Жорин полагает, что Лошагина могут освободить. Он напомнил, что 3 августа Чкаловский районный суд Екатеринбурга уже удовлетворил прошение фотографа об УДО несмотря на то, что против этого выступила колония, где он отбывает наказание, а также прокуратура и потерпевшие.

«После этого мы от лица потерпевших подали жалобу на постановление суда. Кроме того, прокуратура направила апелляционное представление. Мы надеемся, что Свердловский областной суд все-таки прислушается к нашим доводам и отменит постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга об УДО Дмитрия Лошагина», — заявил Жорин в комментарии 5-tv.ru.

Адвокат добавил, что мать убитой Прокопьевой обеспокоена возможным выходом фотографа на свободу. Женщина опасается, как за собственную безопасность, так и за безопасность девушек, с которыми фотограф может попытаться выстроить отношения.

Дмитрий Лошагин был осужден в июне 2015 года на десять лет колонии строгого режима по обвинению в убийстве собственной жены, фотомодели Юлии Прокопьевой. Позднее срок ему снизили на два месяца.

В декабре 2020 года стало известно, что Лошагин ходатайствует о выходе из колонии по УДО. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес решение о смягчении наказания осужденному, благодаря чему у него появлялась возможность освободиться раньше срока с ограничениями. Однако свердловская прокуратура выступила против смягчения наказания и подала апелляцию.

3 августа 2021 года тот же суд удовлетворил ходатайство об УДО фотографа-убийцы. В ходе судебного заседания адвокат Лошагина заявил, что его подзащитный исправился, полностью выплатил компенсацию семье убитой и получил новую специальность в колонии. Суд решил, что данных фактов достаточно, чтобы отпустить Лошагина на свободу. После этого сторона потерпевших подала жалобу на постановление суда, а прокуратура, в свою очередь, направила апелляционное представление.

Тело Прокопьевой с признаками насильственной смерти и сильно обгоревшее обнаружили в конце августа 2013 года в лесу под Первоуральском. До этого с 22 августа велись ее поиски. В ходе следствия было установлено, что убийство девушки совершил супруг, фотограф Дмитрий Лошагин — на почве ревности он сломал женщине шею, вывез в лес и попытался сжечь. Подозреваемого задержали через две недели.

Как сообщал 5-tv.ru, 3 августа адвокат Жорин назвал шокирующим решение суда освободить убившего жену фотографа Лошагина по УДО. Он заявил о намерении обжаловать данное решение так же, как раньше обжаловал судебное решение о сокращении срока заключения Лошагину, которое было в итоге отменено.