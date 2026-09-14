Под Новосибирском дачник задушил жену бюстгальтером

В Бердске Новосибирской области нетрезвый мужчина расправился с собственной женой, задушив ее предметом нижнего белья. Об этом сообщил источник «Известий».

Трагедия разыгралась 13 сентября. Как уточнили в региональном управлении Следственного комитета России, между супругами вспыхнула ссора прямо во время застолья.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. 55-летний подозреваемый задержан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после обнаружения тела женщины в морозильной камере квартиры на Ленинском проспекте. По подозрению в убийстве задержан сын погибшей. Согласно данным следствия, вечером 9 сентября мужчина обратился к патрулю вневедомственной охраны Росгвардии и заявил, что в ходе ссоры убил мать в квартире. Прибывшие на место сотрудники следственного отдела по Кировскому району обнаружили тело женщины в неожиданном месте — морозильной камере.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.