Под Новосибирском дачник задушил жену бюстгальтером

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 24 0

Ссора супругов во время застолья закончилась уголовным делом.

Под Новосибирском дачник задушил жену бюстгальтером

Фото: www.globallookpress.com/Voller Ernst / Siegfried Steinac

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В Бердске Новосибирской области нетрезвый мужчина расправился с собственной женой, задушив ее предметом нижнего белья. Об этом сообщил источник «Известий».

Трагедия разыгралась 13 сентября. Как уточнили в региональном управлении Следственного комитета России, между супругами вспыхнула ссора прямо во время застолья.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. 55-летний подозреваемый задержан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после обнаружения тела женщины в морозильной камере квартиры на Ленинском проспекте. По подозрению в убийстве задержан сын погибшей. Согласно данным следствия, вечером 9 сентября мужчина обратился к патрулю вневедомственной охраны Росгвардии и заявил, что в ходе ссоры убил мать в квартире. Прибывшие на место сотрудники следственного отдела по Кировскому району обнаружили тело женщины в неожиданном месте — морозильной камере.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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