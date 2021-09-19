Экс-адвоката Цымбалюк-Романовской жестоко избили в Москве

Бывшего адвоката знаменитой пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской Элину Мазур избили в Москве. По данным 5-tv.ru, на 55-летнюю женщину напали вчера около трех часов ночи. Сегодня пострадавшая обратилась в травмпункт.

Как уточнил источник, Мазур получила серьезные травмы. Врачи диагностировали у нее множественные ушибы, кровоподтеки, перелом имплантовтре-четырех верхних зубов слева. После осмотра медики отпустили экс-защитника Цымбалюк-Романовской домой. Теперь она восстанавливается дома.

Элина Мазур представляла интересы Цымбалюк-Романовской осенью 2017 года, а после громкого скандала пианистка разорвала сотрудничество с женщиной.