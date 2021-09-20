Лидеры ЕР назвали причины высоких результатов партии на выборах в Госдуму

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Егор Измалкин
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После обработки 30% протоколов партия власти лидирует с 45% голосов, сообщает ЦИК.

Фото, видео: ТАСС / Пашаева Арзу; 5-tv.ru

Тема:
Выборы в Госдуму — 2021

Члены и лидеры «Единой России» озвучили причины высоких результатов на выборах в Госдуму РФ. После обработки 30% протоколов партия лидирует с 45,09%, сообщает ЦИК.

Глава образовательного центра «Сириус», член ЕР, Елена Шмелева заявила, что высокий результат стал возможен благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина и тех инициатив, которые были взяты из каждого региона. Высокие результаты, по ее мнению, обеспечила молодежь.

«Дорогие друзья, дорогие коллеги, все, кто принял участие в выборах, я вас благодарю и поздравляю за этот насыщенный период. Молодые лидеры, которые показали высокие результаты, именно они сегодня во многом представляют „Единую Россию“», — заявила Шмелева.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова также высказалась по поводу лидерства на выборах.

«Друзья, все это время мы были вместе, в штабах поддержки „Единой России“ собирались родители, волонтеры, общественные организации, кандидаты. Мы знали за что мы боролись все это время», — заявила она.

Кузнецова отметила, что некоторые из предложений партии уже начали реализовываться, благодаря поддержке президента

«Они уже помогают семьям и детям», — подчеркнула детский омбудсмен.

5-tv.ru

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак в штабе общественной поддержки партии поздравил коллег «с чистой и честной победой». В партии не сомневаются в итоговой победе, в штабе царит праздничное настроение.

Министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров не приехали в штаб, но зато остальные лидеры, в том числе и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, удостоились бурных аплодисментов.

5-tv.ru; РИА Новости /

Второе место по промежуточным результатам у КПРФ — 21,88%. Далее следуют ЛДПР (8,37%), «Справедливая Россия» (7,38%) и «Новые люди» (6,35%).

Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Состав Госдумы избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Как писал 5-tv.ru, политолог Андрей Манойло спрогнозировал неизбежность перехода на онлайн-голосование.

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