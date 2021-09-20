🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 сентября, Луна в Рыбах сулит приятные перемены. Избегайте по возможности ссор и конфликтов. Во всем ищите позитив.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 сентября, на растущей Луне идеально заниматься планированием и разбираться с насущными проблемами. Финансовых потерь сегодня не будет. Напротив, появится возможность немного заработать. Не исключены романтические свидания и деловые переговоры. Будет много новой и важной информации. Ее нельзя игнорировать.
♈ Овен
Овен, в последнее время вы стали слишком обидчивы. Почему так произошло? Неужели вас что-то действительно сильно ранит? Или, может, вы просто хотите казаться слабым и несчастным? В любых ситуациях ставьте себя на места окружающих. Хоть иногда думайте об их чувствах. И, пожалуйста, давайте без скандалов 20 сентября.
Космический совет: не принимайте все близко к сердцу.
♉ Телец
Телец, 20 сентября для вас — сложный день. Из-за огромного количества проблем и задач вам не удается спокойно отдохнуть. Кажется, настало время сделать это прямо сейчас. Звезды намекают: работа есть и будет всегда, а вот здоровье порой нельзя восполнить ни за какие деньги. Подумайте об этом.
Космический совет: позвольте себе расслабиться.
♊ Близнецы
Близнецы, прекратите заниматься самобичеванием. Все, что сейчас происходит, — послано кем-то свыше. Не нужно пытаться это изменить. Привыкайте к условиям, которые имеете. Порой выход из зоны комфорта очень полезен! 20 сентября не устраивайте никаких разборок, пытаясь выяснить причины своих неудобств. Ответа все равно не найдете. Как говорят французы, «C’est La Vie».
Космический совет: не копайтесь в прошлом, ища ответы на вопросы.
♋ Рак
Рак, сентябрь для вас — месяц затишья. Поэтому в понедельник не нужно проводить бессмысленных экспериментов. Лучше устройте себе небольшой перерыв в работе, оглянитесь назад, оцените обстановку вокруг. Этот день идеально провести в кругу самых близких и родных. Если есть вторая половинка — устройте романтик. Так наполнитесь положительной энергией.
Космический совет: любите и будьте любимы.
♌ Лев
Лев, 20 сентября вам будет везти во всем. Звезды намекают, что некоторые ваши заветные мечты могут сбыться. Мало того, почти наверняка вам повстречается человек, который сыграет значимую роль в развитии дальнейших событий. Есть вероятность, что вам предложат авантюру. Смело на нее соглашайтесь, если хотите подняться по карьерной лестнице!
Космический совет: приготовьтесь к приятным переменам.
♍ Дева
Дева, некоторые люди в силу характера не могут отказывать людям в просьбах. Даже если это ущемляет их самолюбие. Вы — один из таких благодетелей. 20 сентября окружающие завалят вас делами. Если не сможете от них отбиться — к середине недели останетесь совсем без энергии. Научитесь говорить твердое «нет!» Это важно. Как минимум для вашего спокойствия.
Космический совет: не позволяйте окружающим на вас давить.
♎ Весы
Вселенная работает таинственным образом, иногда даже снабжая нас информацией из других измерений. Правда, эти сведения могут принять только те, кто может заставить свой ум замолчать и открыть сердце. Вам нужно сделать именно это, Весы. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу и подсказкам интуиции. Именно они укажут верное направление на возникшем перепутье.
Космический совет: прислушайтесь к своей интуиции, не доверяйте сегодня разуму.
♏ Скорпион
Скорпионы, не все в этой жизни получается так, как мы себе нарисовали в своем воображении. Пора вырваться из созданной вами иллюзии и немного разрушить все вокруг себя. Разрушение в вашей ситуации является потенциалом для создания чего-то лучшего. Только помните о необходимости сдерживаться.
Космический совет: чтобы создать что-то новое и лучшее, часть старого необходимо разрушить.
♐ Стрелец
Работа с людьми – одна из самых сложных. Даже если эти люди – ваши непосредственные коллеги. Вы очень умны и проницательно, Стрельцы, однако даже вы не можете сделать все в одиночку. Поэтому проявляйте к ним больше снисходительности. Вместо постоянной критики, чаще поощряйте их и напоминайте о важности их труда. Результат может вас впечатлить.
Космический совет: будьте сегодня добрее с коллегами.
♑ Козерог
Возможно, вы уже сняли бинты, Козероги, но это не значит, что боль не будет возвращаться время от времени. Исцеление редко бывает линейным процессом. Не пытайтесь сдержать эмоции - позвольте тому, что должно быть освобождено, выйти на поверхность. Звезды показывают, что вас ждет серьезная трансформация после пережитого.
Космический совет: не нужно всегда быть сильными, поплачьте, если это необходимо.
♒ Водолей
Водолеи, колесо фортуны повернулось к вам лицом. Пора пожинать плоды и получать награды за свои достижения. Однако, не стоит забывать о верховенстве права, как бы страшно это не звучало. Приведите в порядок документы, чтобы они не создали для вас неожиданных проблем.
Космический совет: колесо фортуны повернулось к вам лицом.
♊ Рыбы
Что, если мы скажем, что единственный человек, вставший у вас на пути, - это вы сами? Перестаньте вспоминать истории своих неудач и повторять старые ошибки, Рыбы. Перестаньте говорить себе, что вы не можете жить счастливо и благополучно. Вселенная хочет, чтобы у вас было все. Причем прямо сейчас. Вам осталось только приложить усилия для воплощения своих грез.
Космический совет: изобилие, которого вы желаете, не найдет путь к вам самостоятельно. Двигайтесь к нему навстречу.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 сентября.
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