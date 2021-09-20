🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 сентября, на растущей Луне идеально заниматься планированием и разбираться с насущными проблемами. Финансовых потерь сегодня не будет. Напротив, появится возможность немного заработать. Не исключены романтические свидания и деловые переговоры. Будет много новой и важной информации. Ее нельзя игнорировать.

♈ Овен

Овен, в последнее время вы стали слишком обидчивы. Почему так произошло? Неужели вас что-то действительно сильно ранит? Или, может, вы просто хотите казаться слабым и несчастным? В любых ситуациях ставьте себя на места окружающих. Хоть иногда думайте об их чувствах. И, пожалуйста, давайте без скандалов 20 сентября.

Космический совет: не принимайте все близко к сердцу.

♉ Телец

Телец, 20 сентября для вас — сложный день. Из-за огромного количества проблем и задач вам не удается спокойно отдохнуть. Кажется, настало время сделать это прямо сейчас. Звезды намекают: работа есть и будет всегда, а вот здоровье порой нельзя восполнить ни за какие деньги. Подумайте об этом.

Космический совет: позвольте себе расслабиться.

♊ Близнецы

Близнецы, прекратите заниматься самобичеванием. Все, что сейчас происходит, — послано кем-то свыше. Не нужно пытаться это изменить. Привыкайте к условиям, которые имеете. Порой выход из зоны комфорта очень полезен! 20 сентября не устраивайте никаких разборок, пытаясь выяснить причины своих неудобств. Ответа все равно не найдете. Как говорят французы, «C’est La Vie».

Космический совет: не копайтесь в прошлом, ища ответы на вопросы.

♋ Рак

Рак, сентябрь для вас — месяц затишья. Поэтому в понедельник не нужно проводить бессмысленных экспериментов. Лучше устройте себе небольшой перерыв в работе, оглянитесь назад, оцените обстановку вокруг. Этот день идеально провести в кругу самых близких и родных. Если есть вторая половинка — устройте романтик. Так наполнитесь положительной энергией.

Космический совет: любите и будьте любимы.

♌ Лев

Лев, 20 сентября вам будет везти во всем. Звезды намекают, что некоторые ваши заветные мечты могут сбыться. Мало того, почти наверняка вам повстречается человек, который сыграет значимую роль в развитии дальнейших событий. Есть вероятность, что вам предложат авантюру. Смело на нее соглашайтесь, если хотите подняться по карьерной лестнице!