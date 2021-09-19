Время действовать: как вести себя знакам зодиака на неделе с 20 по 26 сентября

Неделя за неделей, кажется, что они похожи одна на другую. Изменить привычный распорядок вещей, добиться много вам помогут звезды: астрологи считают, что положение планет значительно влияет на ход событий и игнорировать предупреждающие знаки, а также благоприятные моменты не стоит, лучше извлечь из них максимальную выгоду. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru астролог Алена Никольская рассказала, что ждет людей в период с 20 по 26 сентября и на что следует обратить особое внимание.

Активизируйтесь

Эта неделя стартует с полнолуния, оно случится во вторник, 21 сентября. Полнолуние пройдет по оси Девы — Рыбы. Поэтому для этих знаков зодиака — Дев и Рыб — это особо важное время, подчеркнула эксперт, добавив, что в число счастливчиков попадают и все шесть представителей земной (Телец, Дева и Козерог) и водной (Рак, Скорпион и Рыбы) стихий.

«Вам карты в руки, сейчас время действовать! Эта неделя абсолютно точно ваша!», — заявила специалист по звездам.

При этом Никольская посоветовала ни в коем случае ничего не откладывать.

«Начинайте делать и делайте: все, что вы сделаете на этой неделе, даст вам серьезную опору на ближайшее время», — объяснила она знакам Земли и Воды.

Для огненных (Овен, Лев и Стрелец) и воздушных (Близнецы, Весы и Водолей) знаков зодиака — отдельная рекомендация: вам необходимо привести свои дела в порядок. Это связано с тем, что на работе что-то может выйти из-под вашего контроля.

«Если вы давно что-то слышали в свой адрес нелицеприятное, то на неделе с 20 по 26 сентября или в ближайшие десять дней данная рабочая ситуация может каким-либо образом для вас проясниться, проиграться», — отметила предсказательница.

Также специалист обратилась к тем, кто давно планировал поменять работу. По ее мнению, наступает один из самых благоприятных периодов для смены рода деятельности или места для реализации карьерных целей. Откладывать решение столь важного вопроса не стоит: на то есть весомая причина.

«Начиная с 27 сентября — а это будет через неделю — Меркурий развернется, будет двигаться ретроградно: и тогда менять работу будет уже бессмысленно», — предупредила астролог.

Во всем остальном эта неделя как нельзя лучше подходит для того, чтобы привести все свои дела в порядок. Это касается как личных планов, так и рабочих и творческих начинаний.

«Воспользуйтесь превосходной неделей и, если в этом есть необходимость, активизируйтесь!», — заключила астролог Алена Никольская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой астропрогноз ждет все знаки зодиака на неделе с 20 по 26 сентября.