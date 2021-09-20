Суд отправил на досмотр решение суда по УДО фотографа-убийцы Дмитрия Лошагина

Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда вынесла решение фотографу-убийце Дмитрию Лошагину по условно-досрочному освобождении (УДО), который восемь лет назад бесчеловечно расправился со своей супругой Юлией.

«Постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга от 3 августа в отношении Лошагина отменить, дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд первой инстанции в ином составе суда», — заявил судья в ходе заседания.

Об исчезновении Юлии Прокопьевой стало известно в августе 2013 года, после чего оперативники начали поиски. Спустя несколько дней под Первоуральском они обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти и сильно обгоревшее. Следствие установило, что убил девушку собственный муж — фотограф Дмитрий Лошагин. По версии оперативников, он сломал ей шею, а после попытался избавиться от тела — вывез в лес и поджег.

Через две недели Лошагина задержали. Следствие длилось почти два года. В 2015-м суд признал фотографа виновным и приговорил к десяти годам колонии строгого режима. Затем этот срок сократили на два месяца.

В конце 2020-го осужденный подал ходатайство в Чкаловский районный суд Екатеринбурга об условно-досрочном выходе из колонии. В результате Лошагину смягчили наказание — теперь у него появилась возможность выйти раньше, хоть и с ограничениями. Против судебного решения высказалась свердловская прокуратура и подала апелляцию.

Ранее в беседе с 5-tv.ru адвокат пострадавшей семьи Сергей Жорин заявлял о беспрецедентности решения суда отпустить фотографа по УДО. Ранее юрист уже протестовал против снижения срока пребывания Лошагина в колонии, суд поддержал позицию защиты и отменил предыдущее решение.

Жорин также сообщал, что семья Юлии Прокопьевой опасается выхода на свободу убийцы Лошагина и надеется на то, что суд оставит срок в силе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ЧП, произошедшем утром в понедельник, 20 сентября, в Пермском государственном университете. Вооруженный человек зашел в здание и открыл огонь по людям.