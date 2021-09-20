МВД РФ: В результате стрельбы в университете Перми погибли люди

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Алиса Маркова
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ЧП произошло утром в понедельник, 20 сентября, в Пермском государственном университете. Вооруженный человек зашел в здание и открыл огонь по людям.

МВД РФ: В результате стрельбы в университете Перми погибли люди

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Стрельба в университете Перми

При стрельбе в Перми, вероятнее всего, есть погибшие и раненые. Об этом рассказали в МВД РФ. ЧП произошло утром в понедельник, 20 сентября, в Пермском государственном университете.

По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, глава ведомства поручил центральному аппарату расследование обстоятельств гибели людей в результате стрельбы в Перми.

В результате атаки на учебное учреждение, по данным СК, пять человек погибло, шестеро пострадали. Точные данные о жертвах устанавливаются

«Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению СК России расследование уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы в университете Перми по части 2 статьи 105 УК РФ „Убийство“», — заявила Петренко.

Известно, что после ЧП студенты в панике начали выбегать из атакованного строения, многие в попытках скорее спастись выпрыгивали из окон второго этажа. На место оперативно прибыли правоохранители и сотрудники экстренных служб.

По данным 5-tv.ru, с травматическим оружием в руках в университет зашел мужчина, после чего забаррикадировался в одном из помещений.

Тема:
Стрельба в университете Перми
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